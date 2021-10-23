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Fitch: TL’yi savunmak için alan çok sınırlı

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Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerinin üzerinde gelen 200 baz puanlık faiz indirim kararının ardından TL’de önemli değer kayıpları yaşanmıştı.
Fitch: TL’yi savunmak için alan çok sınırlı

Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerinin üzerinde gelen 200 baz puanlık faiz indirim kararının ardından TL’de önemli değer kayıpları yaşanmıştı. Dolar kuru karar sonrası uluslararası piyasalarda 9,60’ın üstünü test ederken, avro ise 11 lirayı aştı.

Reuters’a konuşan Arispe, özetle şunları söyledi:

*Ödemeler dengesi kaynaklı belirgin baskı oluşması halinde ortodoks (politikalara) faiz artışına yeniden dönüş olabilir.

*MB’nin TL’yi savunmaya ihtiyaç duyarsa buna ilişkin çok sınırlı bir alanı var.

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