Fitch: Türk Lirası üzerindeki baskı faiz artışına neden olabilir

Winslow, Türkiye'nin hâlihazırda düşük olan kredi notunun kırılganlığının başlıca nedeninin, yetersiz döviz rezervlerine ve merkez bankası kredibilitesinin düşük olmasına bağlı olarak yabancı sermayeye duyduğu büyük ihtiyaç olduğunu belirtti.

Türk Lirası üzerinde baskı olduğuna işaret eden Winslow, baskının sürmesi hâlinde Türk yetkililerin geçmiş krizlerde başvurduğu yöntemlere yönelebileceğini kaydetti.

Winslow, "Daha fazla sermaye kontrolü ihtimalini dışlamıyoruz... Ancak bize göre daha olası senaryo, geçen sefer gördüğümüz olur: Geç de olsa faiz oranlarını yükseltmek" diye konuştu.

Türkiye için bir Uluslararası Para Fonu (IMF) programı ihtimalini oldukça düşük gören Winslow, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne pahasına olursa olsun bundan kaçınmak isteyeceğini düşünüyoruz" dedi.