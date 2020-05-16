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Fitch: Türk Lirası üzerindeki baskı faiz artışına neden olabilir

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Fitch: Türk Lirası üzerindeki baskı faiz artışına neden olabilir
Fitch: Türk Lirası üzerindeki baskı faiz artışına neden olabilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in üst düzey analisti Douglas Winslow, Reuters'a verdiği röportajda, Türkiye ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Winslow, Türkiye'nin hâlihazırda düşük olan kredi notunun kırılganlığının başlıca nedeninin, yetersiz döviz rezervlerine ve merkez bankası kredibilitesinin düşük olmasına bağlı olarak yabancı sermayeye duyduğu büyük ihtiyaç olduğunu belirtti.

Türk Lirası üzerinde baskı olduğuna işaret eden Winslow, baskının sürmesi hâlinde Türk yetkililerin geçmiş krizlerde başvurduğu yöntemlere yönelebileceğini kaydetti.

Winslow, "Daha fazla sermaye kontrolü ihtimalini dışlamıyoruz... Ancak bize göre daha olası senaryo, geçen sefer gördüğümüz olur: Geç de olsa faiz oranlarını yükseltmek" diye konuştu.

Türkiye için bir Uluslararası Para Fonu (IMF) programı ihtimalini oldukça düşük gören Winslow, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne pahasına olursa olsun bundan kaçınmak isteyeceğini düşünüyoruz" dedi.

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