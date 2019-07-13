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Fitch, Türkiye'nin kredi notunu indirdi

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Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi görünümünde 'negatif' yorumunu korudu
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu indirdi

Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu 'BB'den 'BB-'ye indirdi, not görünümünü ise 'negatif' olarak teyit etti.

Notun değiştirilmesine dair anahtar değişkenlerden birinin Merkez Bankası’ndaki yönetim değişikliği olduğuna dikkat çeken Fitch Ratings, “MB Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınması, yetkililerin büyüme trendinin düşük tutulmasının sürdürülmesine yönelik toleranslarının düşük olduğuna dair kaygıları artırdı” yorumunda bulundu.

Fitch Ratings’ten not kararına dair yapılan açıklamada, trendin altındaki büyüme ile deflasyonun kurum tarafından ekonominin yeniden dengelenmesi ve istikrara kavuşmasıyla ‘uyumlu’ kabul edildiğinin altı çizildi. Fitch’in yayınladığı metinde, Çetinkaya’nın görevden alınmasının aynı zamanda Merkez Bankası’nın kurumsal bağımsızlığı, ekonomi politikasının insicamı ile kredibilitesindeki gerilemenin altını çizdiği yorumunda bulunuldu.

"Merkez Bankası Başkanı'nın kovulması, halihazırda zayıf olan yerel güveni zedeliyor"

Fitch açıklamasında uzayan seçim sürecinin tamamlanmasının ekonomiye dair düzenlemeler konusunda destekleyici bir siyasi zemin sunduğuna dikkat çekilirken, “Ancak, 6 Temmuz’da Merkez Bankası Başkanı’nın Cumhurbaşkanlığı kararıyla kovulması halihazırda zayıf olan yerel güveni, -ki bunun işaretleri artan dolarizyonda görülebilir- zedeliyor ve ekonomik verilerin kötüye gitmesine sebep oluyor” dendi. Açıklamada aynı zamanda Çetinkaya’nın görevden alınmasının yapısal reformlara ve özel sektörün finansmanına yönelik yönetime dair kaygıları derinleştirdiği ifade edildi. 

Fitch'ten ABD yaptırımları tahmini: Ekonomiye minimum etki edecek görece ılımlı bir yapıdan zarar bırakabilecek noktaya uzanabilir

Fitch Ratings’in açıklaması şöyle devam etti:

“Kuvvetler ayrılığının zedelendiği ve başkanın elindeki güçlere odaklanıldığı bir zamanda politika belirleme konusunda daha belirsiz bir döneme girildi. İstanbul’daki belediye seçimleri, iktidardaki AKP’nin yenilmesinin ardından ‘görünüşteki’ uyumsuzluklar yenilendi. AKP, yeniden seçimde daha da ağır bir yenilgiyle karşılaştı. Ve ek olarak Türkiye aynı zamanda Rusya’dan gelen S-400’lerin teslim edilmesinin ardından gelecek yaptırımlar riskini de sürdürmeye devam ediyor. Fitch, bu yaptırımların ekonomiye minimum etki edecek görece ılımlı bir yapıdan zarar bırakabilecek noktaya uzanabileceğini bekliyor.”

 

 

 Fitch, an itibariyle politika faizinde 2019 sonunda yüzde 18’e ulaşan indirim ve kurda değer kaybı tahmininde de bulundu. 

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