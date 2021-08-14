Fitch, Türkiye'nin notunu ve görünümünü değiştirmedi: "Siyasi kaygılar, Merkez Bankası'nın faizi artırma kabiliyetini sınırlıyor"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" , görünümünü ise "durağan" olarak teyit ettiğini açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" , görünümünü ise "durağan" olarak teyit ettiğini açıkladı.

Bloomberg HT'nin haberibe göre Fitch Ratings, 19 Şubat tarihli değerlendirmesinde de Türkiyenin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, görünümünü "negatif"ten "durağan"a revize etmişti.

Kurum, Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltti.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, "Türkiye'nin notu yüksek finansman gereksinimlerini, jeopolitik riskler tarafında ise zayıf para politikasını, yüksek enflasyonu ve düşük dış likiditeyi yansıtıyor."

Kurum, durağan görünümün ise enflasyona bağlı belirsizliği, Merkez Bankası bağımsızlığının bulunmamasını ve 2023'e kadar yapılacak genel seçimler öncesindeki istikrarın bozulma potansiyelini yansıttığını aktardı.