Fitch’ten Türkiye değerlendirmesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından hazırlanan raporda, Türkiye’de faiz artırımı kararının ortodoks politika yaklaşımını güçlendirdiği belirtildi.

Kuruluşun değerlendirmesinde, “Hükümetin reform paketi düzelmekte olan fiyat istikrarı ile uyumlu ancak kredibilitenin yeniden inşası zaman alacak, yeniden inşa uygulama risklerine ve sıkı para politikasının devamına bağlı” ifadeleri yer aldı.

MALİ DİSİPLİNE DİKKAT ÇEKTİ

Fitch, Türkiye’de reform paketinin para politikasında şeffaflık ve tahmin edilebilirlik konusunda son dönemde sağlanan gelişmelerin tamamlayıcısı olabileceğini vurgulayıp, mali disipline bağlılığın Türkiye’nin kredi notunun temel gücü olduğuna dikkat çekti.

Raporda, “Türkiye’de halen düşük tasarruf oranı gibi yapısal sorunların nasıl çözüleceğine dair detay yok” denirken, “Türkiye’de reform paketinin uygulamasına dair detaylar bu ay açıklanacak ancak son yıllarda yapısal reformlar konusunda ilerlemenin az olduğunu not ediyoruz. 2023 başkanlık seçimi de reformların uygulanması için politik alanı daraltacak” uyarısı yapıldı.

GEVŞEME ADIMLARI YIL SONUNA DOĞRU

Kuruluş TCMB’nin yıl sonuna doğru azalan enflasyonun imkan tanıması ile para politikasında gevşetme adımı atmasını beklediğini belirterek, “Türkiye’nin yüksek dış finansman ihtiyacı değerlendirildiğinde döviz rezervleri düşük. Artan petrol fiyatları cari açıkta tahmin ettiğimiz gerilemenin daha az olmasına yol açabilir” ifadelerini kullandı.

Fitch, Türkiye’de yılın ikinci yarısında büyümenin sıkı para politikası, kredi koşulları ve daha tutucu mali politika ile yavaşlayabileceğinin de altını çizdi.