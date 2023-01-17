  • BIST 5.315,03
  • Altın 1151.96
  • Dolar 18.7617
  • Euro 20.2549
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden greve gidiyor

Fitness koçu formda kalmak için uyguladığı formülleri paylaştı

» »
Avustralyalı bir fitness koçu, geçmişte formda kalmak için bazı "aşırı" hareketler yaptığını ancak artık kendine karşı daha "nazik" olup sağlığını koruduğunu anlattı.
Fitness koçu formda kalmak için uyguladığı formülleri paylaştı

Avustralya’nın Queensland eyaletinde yaşayan fitness koçu Rachel Dillon, sekiz yıl önce “sürdürülemez” olarak nitelendirdiği fitness yarışmalarına hazırlanırken benimsediği eski yaklaşımını sağlığı için terk ettiğini söylüyor.

Instagram’dan paylaştığı bir gönderide, diyet ve egzersiz rutininde “kendisine daha nazik davrandığını” gösteren Dillon, 2015’ten bu yana vücudunun nasıl değiştiğini gösteren bir öncesi ve sonrası fotoğrafı paylaştı.

“Bu iki fotoğrafta da kendimi ve yolculuğumun neresinde olduğumu seviyorum” diyen Dillon, “Ancak evrim geçirdim ve hem fiziksel hem de zihinsel olarak ne kadar ilerlediğimle gurur duyuyorum.” dedi.

Dillon artık daha fazla dinlendiğini, daha az kardiyo egzersizi yaptığını, vücudunu kucakladığını ve gücünü sevdiğini söylerken beslenme listesini de paylaştı…

İŞTE FITNESS KOÇUNUN BESLENME DÜZENİ…

1. Bol miktarda protein, kompleks karbonhidratlar, yeşil yapraklı sebzeler ve yüksek lifli gıdalar tüketilmeli.

2. Kahvaltı; bir dilim kepekli tost, biraz yumurta akı, avokado, bir avuç çilek ve bir avuç yaban mersini içerebilir.

3. Öğle yemeğinde enerji verecek, proteinli makarna, ton balığı, brokoli, çeri domates, kabak ve domatesli makarna sosu olabilir.

4. Ara öğünde; chia tohumları, ahududu, şekersiz akçaağaç şurubu ve badem sütünden oluşan bir smoothie tüketilebilir.

5. Akşam yemeğinde de hindi kıyması, kepekli erişte, soya sosu, kırmızı biber, bezelye, brokoli ve karnabahara yer verilebilir.

6. Akşam yemeğinden sonra tatlı olarak bir veya iki kare çikolata tüketmek de zararlı kabul edilmiyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Duyanların ağzı açık kalıyor… İşte dünyadaki en tuhaf 21 yasa16 Ocak 2023 Pazartesi 21:45
  • Yoğun sosyal medya kullanımı yalnızlığa itiyor16 Ocak 2023 Pazartesi 20:22
  • Günde sadece 5 dakikalık nefes egzersizleri ruh halini düzeltiyor16 Ocak 2023 Pazartesi 18:25
  • Yenilikten korkanlarda görülen sendrom: Neofobi16 Ocak 2023 Pazartesi 13:25
  • Günlük burç yorumları (16 Ocak 2023)16 Ocak 2023 Pazartesi 10:05
  • Sağlıksız kişilerle ilgili çarpıcı araştırma15 Ocak 2023 Pazar 23:47
  • Haftalık burç yorumları (16-22 Ocak 2023)15 Ocak 2023 Pazar 20:45
  • Meksika kamusal alanda sigara içmeyi yasakladı15 Ocak 2023 Pazar 18:09
  • Günlük burç yorumları (15 Ocak 2023)15 Ocak 2023 Pazar 10:20
  • Bilim insanları da onayladı… Kadınlar bu erkekleri daha çekici buluyor14 Ocak 2023 Cumartesi 16:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti