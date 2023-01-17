Fitness koçu formda kalmak için uyguladığı formülleri paylaştı

Avustralyalı bir fitness koçu, geçmişte formda kalmak için bazı "aşırı" hareketler yaptığını ancak artık kendine karşı daha "nazik" olup sağlığını koruduğunu anlattı.

Avustralya’nın Queensland eyaletinde yaşayan fitness koçu Rachel Dillon, sekiz yıl önce “sürdürülemez” olarak nitelendirdiği fitness yarışmalarına hazırlanırken benimsediği eski yaklaşımını sağlığı için terk ettiğini söylüyor.



Instagram’dan paylaştığı bir gönderide, diyet ve egzersiz rutininde “kendisine daha nazik davrandığını” gösteren Dillon, 2015’ten bu yana vücudunun nasıl değiştiğini gösteren bir öncesi ve sonrası fotoğrafı paylaştı.

“Bu iki fotoğrafta da kendimi ve yolculuğumun neresinde olduğumu seviyorum” diyen Dillon, “Ancak evrim geçirdim ve hem fiziksel hem de zihinsel olarak ne kadar ilerlediğimle gurur duyuyorum.” dedi.

Dillon artık daha fazla dinlendiğini, daha az kardiyo egzersizi yaptığını, vücudunu kucakladığını ve gücünü sevdiğini söylerken beslenme listesini de paylaştı…

İŞTE FITNESS KOÇUNUN BESLENME DÜZENİ…

1. Bol miktarda protein, kompleks karbonhidratlar, yeşil yapraklı sebzeler ve yüksek lifli gıdalar tüketilmeli.

2. Kahvaltı; bir dilim kepekli tost, biraz yumurta akı, avokado, bir avuç çilek ve bir avuç yaban mersini içerebilir.

3. Öğle yemeğinde enerji verecek, proteinli makarna, ton balığı, brokoli, çeri domates, kabak ve domatesli makarna sosu olabilir.

4. Ara öğünde; chia tohumları, ahududu, şekersiz akçaağaç şurubu ve badem sütünden oluşan bir smoothie tüketilebilir.

5. Akşam yemeğinde de hindi kıyması, kepekli erişte, soya sosu, kırmızı biber, bezelye, brokoli ve karnabahara yer verilebilir.

6. Akşam yemeğinden sonra tatlı olarak bir veya iki kare çikolata tüketmek de zararlı kabul edilmiyor.