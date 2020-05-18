  • BIST 101.252
  • Altın 387,240
  • Dolar 6,8380
  • Euro 7,4001
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Fitness merkezlerinin açılması için eylem yapıyorlar

» »
Fitness merkezlerinin açılması için eylem yapıyorlar
Fitness merkezlerinin açılması için eylem yapıyorlar

Fı̇tness Merkezlerı̇ yöneticileri spor salonlarının açılması için bugün meclis önünde eylem yapıyor. Sporcular, fitnes aktivitelerinin başlamasını talep ediyor

Yapılan açıklama şöyle:

‘Ülkemı̇zdekı̇ pandemı̇ sonrası açılış sürecı̇nı̇n başlaması, sağlıkta önleyı̇cı̇ sektör olan fı̇tnes merkezlerı̇nı̇n ı̇vedı̇lı̇kle açılmasını gerektı̇rmektedı̇r.

Tüm dünyada baş gösteren Covid-19 pandemi sürecinde; ilk günden itibaren gereken hassasiyeti göstererek, devletimizin kapanış kararını beklemeden,  KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’nun birlikteliğinde kapanış kararı veren Fı̇tness  Merkezlerı̇mı̇z açılış için de gereken tüm tedbirleri almıştır.

Bizler, Pandemi sonrası iş yeri açılımlarının sürdüğü şu anki süreçte, sağlıkta önleyı̇cı̇ sektör olan Fitnes Merkezlerimizin açılmasını ve toplumumuzu fiziksel ve mental anlamda rahatlatacak Fitnes aktivitelerinin başlamasını talep etmekteyiz.

Bu bağlamda devletimiz nezdinde gereken tüm girişimleri yapmış, hazırlamış olduğumuz açılış hijyen kriterleri ve salonlarımızın içinde bulunduğu bu dar Boğazdan çıkmaları için gerekli ekonomik önerileri de ilgili bakanlıklara sunmuş bulunmaktayız.

Ancak demokrasi çerçevesinde yapmış olduğumuz tüm bu girişimler, görüştüğümüz tüm yetkililerce de olumlu karşılanmasına rağmen, henüz bir sonuca ulaşmamıştır.

Toplum sağlığı ve spor adına yapılmış milyonlarca lira ile ifade edilen yatırımlar ( milli servetimiz) ve sektör batma noktasına gelmiştir.

Artık sesimizi duyurmanın başka çaresinin kalmadığı bu noktada bizler  bugün Meclis önünde saat 10:30 da sesimizi daha gür duyurmak ve haklı mücadelemizi anlatabilmek adına tüm paydaşlarımızıla birlikte toplanıyoruz.

Haklı mücadelemizde bizlerle birlikte bugüne kadar sesimizi duyuran tüm medya ve spor basımınıza sonsuz teşekkürler.’

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bozkurt'tan Başkanlık önerisi!18 Mayıs 2020 Pazartesi 09:30
  • Bakanlar Kurulu Güzelyurt’ta toplanacak18 Mayıs 2020 Pazartesi 09:23
  • Detay Gazetesi bugün ne yazdı? 18 Mayıs 2020 Pazartesi18 Mayıs 2020 Pazartesi 09:02
  • Yangınla ilgili son gelişmeler18 Mayıs 2020 Pazartesi 08:56
  • Meclis toplanıyor18 Mayıs 2020 Pazartesi 08:50
  • Bakan Oğuz: "Büyük bir felaket yaşadık"18 Mayıs 2020 Pazartesi 08:42
  • Tatar:''Yangınlara müdahale kabı̇lı̇yetı̇mı̇zı̇ artıracak kararlar alacağız''18 Mayıs 2020 Pazartesi 08:35
  • Pilli: Kalkanlı Yaşam Evi’nde yangından sorun yaşayan biri olmadı18 Mayıs 2020 Pazartesi 08:30
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!18 Mayıs 2020 Pazartesi 08:00
  • 72 Yaşında vefat etti!17 Mayıs 2020 Pazar 22:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti