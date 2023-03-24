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“Fitre Bağışınla Benim Umudum Sen Ol!”

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“Fitre Bağışınla Benim Umudum Sen Ol!”
“Fitre Bağışınla Benim Umudum Sen Ol!”

2001 yılında kurulmuş olan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, kanser yolculuğundaki çocuk ve ailelerine tedavi, ilaç, gıda yardımı, maddi destek, eğitim, psikolojik danışmanlık ve bu gibi daha birçok hizmet veren bir hayır kurumudur. Vakıf tüm faaliyetlerini, kurum, kuruluş ve bireylerden yani halktan gelen bağışlar sayesinde sürdürebilmektedir.

 

Kemal Saraçoğlu Vakfı yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Bayramlar paylaşmak içindir, bu Ramazan Bayramı’nda fitre ve zekât bağışları sayesinde kanser sürecindeki çocuk ve ailelerinin umudu siz olabilirsiniz. Dileyenler Vakfımıza, bu yıl 100TL olarak belirlenen fitre bağışlarını banka hesap numaralarıyla, tüm GSM operatörlerinin faturalı hatlarından KSV yazıp 4110’a kısa mesaj göndererek veya  www.kemalsaracoglu.org/onlinebagis/ adresinden yapabilirler.” dedi.                 

Kemal Saraçoğlu Vakfı, halkın dilerlerse daha fazla bilgi için 0542 850 8700 ve 0542 880 8700 numaralı telefonlardan vakıf personellerine ulaşabileceğini ve/veya Lefkoşa, Mahkemeler Karşısında bulunan vakıf binasını ziyaret edebileceğini belirtti.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Bağış Hesap Bilgileri:                                                              

Asbank 3000010964, Creditwest Bankası 100025333, İktisat Bankası 5132641, K.T. Kooperatif Merkez Bankası 127072, Limasol Türk Kooperatif Bankası 200012714, Türk Bankası 0007185310, Yakındoğu Bank 600016753, Türkiye İş Bankası IBAN TR47 0006 4000 0016 8180 5624 00.

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