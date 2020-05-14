“Fitre Bağışlarınız Umudu Çoğaltsın”

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan halkımıza “Fitre Bağışı” çağrısı yapıldı.

Vakıftan yapılan çağrıda; ülkemizin içinde bulunduğu bu dönemde herkesin olduğu gibi Kemal Saraçoğlu Vakfı çocuklarının ve ailelerinin de daha fazla desteğe ihtiyaçları doğmuştur. Halkımızın, Ramazan Bayramı’nda fitre ve zekat bağışlarını, Kemal Saraçoğlu Vakfı’na yaparak, vakıf üye çocuk ve ailelerinin tedavi, ilaç, gıda yardımı, maddi destek, eğitim, sosyal ve psikolojik danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olabileceklerini, bildirildi.