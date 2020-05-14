  • BIST 99.100
  • Altın 387,111
  • Dolar 6,9522
  • Euro 7,5184
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

“Fitre Bağışlarınız Umudu Çoğaltsın”

» »
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan halkımıza “Fitre Bağışı” çağrısı yapıldı.
“Fitre Bağışlarınız Umudu Çoğaltsın”

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan halkımıza “Fitre Bağışı” çağrısı yapıldı.

Vakıftan yapılan çağrıda; ülkemizin içinde bulunduğu bu dönemde herkesin olduğu gibi Kemal Saraçoğlu Vakfı çocuklarının ve ailelerinin de daha fazla desteğe ihtiyaçları doğmuştur. Halkımızın,  Ramazan Bayramı’nda fitre ve zekat bağışlarını, Kemal Saraçoğlu Vakfı’na yaparak, vakıf üye çocuk ve ailelerinin tedavi, ilaç, gıda yardımı, maddi destek, eğitim, sosyal ve psikolojik danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olabileceklerini, bildirildi.
 

Ayrıca, Kemal Saraçoğlu Vakfı tarafından yapılan açıklamaya ek olarak,  bu yıl 35TL olarak belirlenen fitre bağışlarını halkımız dilerlerse, kısa mesajla, 4110’a SMS göndrerek, www.kemalsaracoglu.org adresinden online bağış yaparak veya vakfın banka hesap numaraları aracılığıyla yapabileceğini bildirildi.  

Kemal Saraçoğlu Vakfı Bağış Hesap Bilgileri:

Asbank 10-304-0000094015, Creditwest Bankası 100025333, İktisat Bankası 9010-49245-351,  K.T. Kooperatif Merkez Bankası 10-304-0000285414, Limasol Türk Kooperatif Bankası 12-304-0002205425, Türk Bankası 0007185310, Türkiye İş Bankası 6818-562400, Yakındoğu Bank 10-304-0000003598.

“Kanseri Yaşamadan Sorumluluk Hissedebilmek Erdemdir.”0-002.png

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sos Çocukköyü Derneği: “Haberlerde etiketleyici ve çocukları yargılayıcı dil kullanılması doğru değil”14 Mayıs 2020 Perşembe 16:02
  • Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi “Mesleki yeterlilik yasa tasarısı”nı görüştü14 Mayıs 2020 Perşembe 16:01
  • Cumhuriyet Meclisi, “11 Milyon Avroluk Desteğin” AB nezdindeki temasları yürüten heyetin girişim ve çabalarının yadsınamaz önemini gösterdiğini belirtti14 Mayıs 2020 Perşembe 15:59
  • Borç ilişkilerinde uygulanacak kuralları düzenleyen yasa önerisi’ni görüşmek üzere oluşturulan geçici (ad-hoc) komitesi toplandı14 Mayıs 2020 Perşembe 15:58
  • Kamu-sen: “Çalışma Bakanlığı’nın tüm personeli işe çağıran genelgesi kabul edilebilir değil”14 Mayıs 2020 Perşembe 15:55
  • Bakan Üstel: Otellerde hedef bayram sonrası14 Mayıs 2020 Perşembe 15:51
  • Atakan: Uçuşlar 28 Mayıs'ta başlamayacak14 Mayıs 2020 Perşembe 15:31
  • Vergi Dairesi: “Kamu borcu veya vergi borcu olanlar en kısa sürede başvuru yapsın”14 Mayıs 2020 Perşembe 15:19
  • Bakanlar Kurulu toplandı14 Mayıs 2020 Perşembe 15:07
  • Gelir ve Vergi Dairesi: “kamu borcu veya vergi borcu olanlar en kısa sürede başvuru yapsın”14 Mayıs 2020 Perşembe 14:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti