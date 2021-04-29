  • BIST 1.395
  • Altın 468,140
  • Dolar 8,1737
  • Euro 9,9058
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAAşının Tek Dozu Aile İçi Bulaşı Yaklaşık Yüzde 50 Azaltıyor

Fitre Bağışlarınızla, Çocuklara Mutluluklar Armağan Edebilirsiniz

» »
Fitre Bağışlarınızla, Çocuklara Mutluluklar Armağan Edebilirsiniz
Fitre Bağışlarınızla, Çocuklara Mutluluklar Armağan Edebilirsiniz

2001 yılında kurulmuş olan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, kanser yolculuğundaki çocuk ve ailelerine tedavi, ilaç, gıda yardımı, maddi destek, eğitim, psikolojik danışmanlık ve bu gibi daha birçok hizmet veren bir hayır kurumudur. Vakıf tüm faaliyetlerini, kurum, kuruluş ve bireylerden yani halktan gelen bağışlar sayesinde sürdürebilmektedir.

 

Bu bayram, fitre ve zekât bağışlarınızla bir çocuğun yüzündeki gülümsenin sebebi olabilirsiniz. Halkımız Kemal Saraçoğlu Vakfı’na destek olmak isterse, bu yıl 40TL olarak belirlenen fitre bağışlarını banka hesap numaralarıyla, tüm GSM operatörlerinin faturalı hatlarından KSV yazıp 4110’a kısa mesaj göndererek veya  www.kemalsaracoglu.org/ adresinden online olarak yapabilir.                      

Kemal Saraçoğlu Vakfı, halkın dilerlerse daha fazla bilgi için 0542 850 8700 ve 0542 880 8700 numaralı telefonlardan vakıf personellerine ulaşabileceğini ve bu bayram bir çocuğa umutlar armağan edebileceğini vurguladı.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Bağış Hesap Bilgileri:                                                              

Asbank 10-304-0000094015, Creditwest Bankası 100025333, İktisat Bankası 9010-49245-351, K.T. Kooperatif Merkez Bankası 10-304-0000285414, Limasol Türk Kooperatif Bankası 16-304-0002205425, Türk Bankası 0007185310, Yakındoğu Bank 10-304-0000003598, Türkiye İş Bankası IBAN TR47 0006 4000 0016 8180 5624 00.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kripto parada geçtiğimiz yıl 1.9 milyar dolar ya kayboldu ya da çalındı28 Nisan 2021 Çarşamba 20:01
  • Apple'dan 'maskeliyken Face ID açabilme' güncellemesi27 Nisan 2021 Salı 22:36
  • Binance duyurdu: Türk Lirası çekimi sınırlandı27 Nisan 2021 Salı 21:12
  • Tesla Bitcoin’den 100 milyon dolar kâr elde etti27 Nisan 2021 Salı 17:45
  • Steve Aoki, NERVO ve The Magician Deezer’ın “Beethoven Remixed” albümünde buluşuyor27 Nisan 2021 Salı 14:55
  • Elon Musk: Mars'a Gönderilecek İnsanların Bir Bölümü Ölecek26 Nisan 2021 Pazartesi 20:32
  • Ekonomik krizle boğuşan ve sık sık elektrik kesintileri gerçekleşen Lübnan, ilk yerli elektrikli otomobilini tanıttı26 Nisan 2021 Pazartesi 19:40
  • Bitcoin toparlanmaya başladı26 Nisan 2021 Pazartesi 18:00
  • Acun Ilıcalı, İngiltere'den bir kulüp alacağını açıkladı26 Nisan 2021 Pazartesi 17:25
  • Patrik Kirill: Osmanlı İmparatorluğu’nda hiç kimse Hristiyan azınlıkları yok etmedi25 Nisan 2021 Pazar 22:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti