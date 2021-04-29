Fitre Bağışlarınızla, Çocuklara Mutluluklar Armağan Edebilirsiniz

2001 yılında kurulmuş olan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, kanser yolculuğundaki çocuk ve ailelerine tedavi, ilaç, gıda yardımı, maddi destek, eğitim, psikolojik danışmanlık ve bu gibi daha birçok hizmet veren bir hayır kurumudur. Vakıf tüm faaliyetlerini, kurum, kuruluş ve bireylerden yani halktan gelen bağışlar sayesinde sürdürebilmektedir.

Bu bayram, fitre ve zekât bağışlarınızla bir çocuğun yüzündeki gülümsenin sebebi olabilirsiniz. Halkımız Kemal Saraçoğlu Vakfı’na destek olmak isterse, bu yıl 40TL olarak belirlenen fitre bağışlarını banka hesap numaralarıyla, tüm GSM operatörlerinin faturalı hatlarından KSV yazıp 4110’a kısa mesaj göndererek veya www.kemalsaracoglu.org/ adresinden online olarak yapabilir.

Kemal Saraçoğlu Vakfı, halkın dilerlerse daha fazla bilgi için 0542 850 8700 ve 0542 880 8700 numaralı telefonlardan vakıf personellerine ulaşabileceğini ve bu bayram bir çocuğa umutlar armağan edebileceğini vurguladı.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Bağış Hesap Bilgileri:

Asbank 10-304-0000094015, Creditwest Bankası 100025333, İktisat Bankası 9010-49245-351, K.T. Kooperatif Merkez Bankası 10-304-0000285414, Limasol Türk Kooperatif Bankası 16-304-0002205425, Türk Bankası 0007185310, Yakındoğu Bank 10-304-0000003598, Türkiye İş Bankası IBAN TR47 0006 4000 0016 8180 5624 00.