Fitre ve zekat bağışlarının Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı’na yapılması istendi

Ramazan Bayramı’nda fitre ve zekat bağışlarının Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na yapılarak Kemal Saraçoğlu Vakfı üye çocuklarının tedavi, eğitim, sosyal ve psikolojik danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı çağrısında bulunuldu.

Vakıf açıklamasında “Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı üye çocuklarına umut olmak isteyen halkımız, fitre bağışlarını banka hesap numaralarıyla, tüm GSM Operatörlerinden KSV yazıp 4110’a kısa mesaj göndererek veya www.kemalsaracoglu.org adresinden online olarak yapabilirler” denildi.

Açıklamada, ayrıca hafta içi 08:00 – 16:30 saatleri arasında Lefkoşa, 20, Atatürk Meydanın’daki Mahkemeler Karşısı’nda bulunan vakıf binasında gidilerek veya 0542 850 8700 numaralı telefondan vakıf personeline ulaşılarak da fitrelerin vakfımıza bağışlanabileceği ifade edildi.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Bağış Hesap Bilgileri şöyle:

“Asbank 10-304-0000094015, Creditwest Bankası 10-304-0000000965, İktisat Bankası 9010-49245-351, K.T. Kooperatif Merkez Bankası 10-304-0000285414, Limasol Türk Kooperatif Bankası 12-304-0002205425, Türk Bankası 0007185310, Türkiye İş Bankası 6818-562400, Yakındoğu Bank 10-304-0000003598”.