  • BIST 101.447
  • Altın 224,715
  • Dolar 5,3460
  • Euro 6,1175
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Fiyat artışına ilginç müdahale: Süpermarketler bir süreliğine patlıcan ve biber satmama kararı aldı

»
Kış aylarında sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle Türkiye'deki süpermarket zincirleri bazı ürünleri bir süreliğine raflara yerleştirmeme kararı aldı.
Fiyat artışına ilginç müdahale: Süpermarketler bir süreliğine patlıcan ve biber satmama kararı aldı

Seralarda yetiştirilmiş olan biber ve patlıcanların kilo fiyatının 20 TL’ye kadar yükselmesi üzerine market zincirlerinin ürünlerin satışını bir süreliğine durdurma yoluna gittiği belirtildi.

Hürriyet gazetesi, Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek’in de kararı doğruladığını ifade ediyor.

Altunbilek, alım gücü yüksek bölgelerde patlıcan – biber satışlarının sürebileceğini ifade ediyor.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı bir konuşmada marketlerdeki gıda fiyatlarının enflasyondaki düşüşü yansıtmadığını söyleyerek tepki göstermişti:

Quote Message: Faiz oranları, enflasyon belli oranda düşmüş. Buna rağmen markette hala sebze meyvede fiyat düşmüyor. Bunun ahlaki bir temeli olabilir mi? Bu marketlerde benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa bunun hesabını sorma görevi de bizimdir ve hesabını sorarız.”

Faiz oranları, enflasyon belli oranda düşmüş. Buna rağmen markette hala sebze meyvede fiyat düşmüyor. Bunun ahlaki bir temeli olabilir mi? Bu marketlerde benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa bunun hesabını sorma görevi de bizimdir ve hesabını sorarız.”

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MEB, sarık ve cübbeyle ders verilen okulu kapattı28 Ocak 2019 Pazartesi 10:43
  • Tunç Soyer: 'Sakin Şehir' hareketini Türkiye'ye taşıyan CHP İzmir adayı28 Ocak 2019 Pazartesi 10:36
  • Adana’nın ihracat lideri tavuk firması konkordato talep etti28 Ocak 2019 Pazartesi 10:35
  • CHP'de tartışmalı PM toplantısı; işte belirlenen adaylar28 Ocak 2019 Pazartesi 10:34
  • 'İslami bir otel yapılıyor diye bizi kandırdılar, her şeyimizi sattırdılar'28 Ocak 2019 Pazartesi 09:21
  • Amasya'da maden ocağında göçük27 Ocak 2019 Pazar 22:59
  • Kan donduran olay! Sokak ortasında infaz ettiler (video)27 Ocak 2019 Pazar 18:01
  • 'CHP'de Tunç Soyer oybirliğiyle MYK'den geçti'27 Ocak 2019 Pazar 16:43
  • CHP'den flaş İzmir gelişmesi Tunç Soyer'in adı sunuldu27 Ocak 2019 Pazar 12:57
  • Sayısal Loto’da çekiliş skandalı26 Ocak 2019 Cumartesi 23:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti