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Fiyat farkı KKTC’den alışverişi artırdı

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Fileleftheros gazetesi, kredi kartı kullanımlarıyla ilgili verilere dayanarak, Rumların KKTC’deki harcama davranışlarının 2018 itibarıyla değiştiğini, değişimdeki etkenin Güney ile Kuzey arasındaki fiyat farkı olduğunu yazdı.
Fiyat farkı KKTC’den alışverişi artırdı

Gazete JJC örgütünün verilerini kaynak gösterdiği haberinde, Rumların, satın alım davranışlarının 2018’in ilk üç ayında değiştiğini, akaryakıt, market ve konfeksiyon alışverişleri gibi kalemlerde dikkatlerini KKTC’ye yönelttiklerini yazdı.  Habere göre yılbaşından bugüne kadar sadece kredi kartıyla 130 bin Euro’luk akaryakıt, 134 bin 221 Euro’luk market, 31 bin Euro’luk konfeksiyon alışverişi yapıldı. Tıbbi hizmet ve ilaca, kredi kartıyla ödenen para 17 bin Euro. KKTC’deki otellerde tatil için 918 bin Euro, kumarhaneler için 663 bin 426 Euro, konfeksiyon ürünleri alımına183 bin 665 Euro ve eğitim için 10 bin Euro harcandı.

Rumların KKTC üzerinden Türkiye seyahatlerinde özellikle Mart ayında azalma saptandığını belirten gazete, bu yılın ilk üç ayında, kredi kartı ile 143 bin Euro’luk uçak bileti satın alındığını, bu meblağın 15 bin Euro’luk bölümünün Mart’ta harcandığını belirtti. 

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