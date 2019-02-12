Fiyatlar çıldırtıyor !..

Ekonominin dibe vurması sonrasında alım gücü düşen ve yaşam standartlarının düşmesi sonrasında sorun ve sıkıntı yaşayan halk, sebze fiyatlarındaki büyük artış sonrasında çıldırma noktasına geldi.

Ekonominin dibe vurması sonrasında alım gücü düşen ve yaşam standartlarının düşmesi sonrasında sorun ve sıkıntı yaşayan halk, sebze fiyatlarındaki büyük artış sonrasında çıldırma noktasına geldi.

Kuzey Kıbrıs rekora koşan sebze fiyatları arasında 30 TL ile Taze fasulya başı çekiyor. Patlıcanın 24.45 TL biberin 12.45 TL Ayrelli’nin 19.80 TL kabağın 4.99 TL.’ye alıcı bulmaya çalıştığı ülkede halkın fiyatlara bakmakla yetindiği öne sürülüyor.

Makette fiyatlar önünde sorun ve sıkıntı yaşayan bir vatandaş yaptığı açıklamada, bu ülkede yaşamak artık büyük fedakarlık isteyen bir iştir. Elektrik faturası ödenemez noktaya geldi. Su ve devletin vergileri derken birde elimizi dokanınca yakan sebze etiketleri ile nasıl baş edeceğimizi düşünür olduk dedi.

Ayni vatandaş açıklamasına devamla, taze fasulye, Allah’ın patlıcanı, gollandro, marul fiyatları el yakıyor. Hükümetimiz bunları görmüyormu? Bu işe çare üretecek birileri bu ülkede yaşamıyormu? Vallahi ölüyoruz. Tutunacak bir dal, nefes alacak bir yer arıyoruz ifadesinde bulundu