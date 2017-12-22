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Fiyatlar el yakıyor!..

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Fiyatlar el yakıyor!..
UBP- DP koalisyon hükümetinin sıklıkla akaryakıta sürekli olarak yaptığı zamlar birçok gıda ürünün fiyatlarının artmasına neden olurken, buna paralel olarak dövizin önlenemez yükselişi de fiyatların artarak ülkenin yangın yerine çevrilmesine neden oluyor.

Taner ULUTAŞ

Hükümet tarafından yapılan zamların yanısıra, dövizin yükselmesi işin tuzu biberi olurken, her türlü yiyecek ve içeceğin etiket fiyatlarının da artmasına neden oluyor.

Döviz’in önlenemez yükselişinin yanısıra maaşların yerinde sayması halkın alım gücünü olumsuz yönde etkilerken,bazı gıda ürünlerine getirilen zamlar,halkın boğazından kesmesinin yanısıra kemerleri daha fazla sıkması ile karşı karşıya bırakıyor.

Gıda ürünlerine gelen zamlar sonrasında bezelyenin fiyatı 14.95 TL’lik fiyatı ile el yakarken, Ayşe Kadın Fasulye ile Taze Fasulye de 9.95 TL’ye satışa sunuldu.

Siyah Patlıcan ile Kırmızı Patlıcan 7.60 TL fiyat ile tezgâhta yer bulurken, Kapya Biber 14.95 TL.  Kaplı Biber de8.36 TL ile satılıyor.

Temel gıda statüsündeki birçok gıdanın fiyatlarına da hatırı sayılır bir oranda artış gelirken, dar gelirli vatandaşlar, sürekli yükselen fiyatlar karşısında kara kara düşünmeden edemiyor.

Marketten alış veriş yapan birçok vatandaş fiyatlar ile ilgili yaptıkları açıklamada, Hükümet tarafından alışkanlık haline getirilen zamlar, asgari ücret ile geçinmeye çalışan aileleri zor durumda bırakıyor. Elektrik ve su ücretlerini ödeyemeyen bazı ailelerin elektrikleri kesilirken, soğuyan havaların yanısıra karanlıkta yaşamak durumunda kalması da işin cabası oluyor. Hadde bunları geçtik ama yiyeceğimizin dibine darı ekilmesi geçinmemizi zorlaştırıyor dedi.

Vatandaşlar açıklamalarında Allah’ın patlıcanı 7 buçuk liradan, karpuzun kilosu beş liradan, bezelye 15 liraya satılırsa söylermisiniz bu halkın durumu ne olur dersiniz. Bu günler iyi günlerimiz diyorlar. Bizler kötü günlerimizin nasıl olacağını da merak ettik. Bu ülkeyi doğru dürüst yönetemiyorlar. Kendi ceplerini düşünmekten halkı düşünemiyorlar. Bu halk bu fiyatlarla nasıl geçinecek ve yaşayacak bunu düşünmüyorlar diyor.

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