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“Fiziksel aktivite eksikliği bir halk sağlığı sorunudur”

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“Fiziksel aktivite eksikliği bir halk sağlığı sorunudur”
Fiziksel aktivite alışkanlığı kronik hastalıklar ve obeziteyle mücadelede önemli

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile Lefke ve Çevresi Öncü Kadınlar Derneği organizasyonunda derneğe bağlı üyelerin katılım gösterdiği etkinliğin eğitim bölümünde Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim ÜyesiYrd. Doç. Dr. Beliz Belgen Kaygısız tarafından “Yaş Alma Sürecinde Fiziksel Aktivitenin Önemi” konulu bir eğitim gerçekleştirildi. 

Eğitimde, günümüzde gittikçe daha da önemli olmaya başlayan “Fiziksel Aktivite” konusunda bilgilendirme yapılarak, kadınlara günlük egzersiz ihtiyaçlarına yönelik bilgiler verildi. 

“Fiziksel aktivite, günlük yaşam içinde kas ve eklemlerimizi kullanarak enerji tüketimi ile gerçekleşen, kalp ve solunum hızını artıran her tür hareket olarak tanımlanmaktadır” diyen Kaygısız, fiziksel aktivitenin kişilerin bedensel ve ruhsal gelişimini destekleyen temel araçlardan olduğunu belirtti.

Kaygısız, “Fiziksel aktivite eksikliği bir halk sağlığı sorunudur. Kronik hastalıkların ortak risk faktörlerinden birisi olan fiziksel hareketsizlik, dünya genelinde ölüme neden olan risk faktörleri sıralamasında dördüncü sırada yer almaktadır. Hareketsiz yaşam tarzının yaygınlaşması, obezitenin artmasına neden olan önemli faktörlerden biridir. Dünya genelinde fiziksel hareketsizlik, kötü beslenmeyle birlikte ortalama toplam sağlık harcamalarının yaklaşık %2’ sini oluşturmaktadır” dedi.  

Özellikle menopoz döneminde ve sonrasında yeterli, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanılmasının kronik hastalıklar ve obeziteyle mücadele etmek için önemli olduğuna değinen Kaygısız,son yıllarda yapılan çalışmalarda fiziksel aktivitenin postmenopozal kişilerde kognitif işlevlerinde artışa, genel kanser riski ve metabolik sendrom riskinde azalmaya neden olduğunun gözlemlendiğini belirtti. 

Kaygısız son olarak, yaş alma sürecinde günlük fiziksel aktivite süresinin çok önemli olduğunu ve haftada en az 2-3 gün düzenli bir egzersiz programına katılmak ve/veya günlük fiziksel aktivite seviyesini artırmak ileride yaşanacak sağlık sorunları için koruyucu olacağını vurguladı.

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