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Fiziksel aktivite ve egzersiz doğal anti-depresan özellik gösterir

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Fiziksel aktivite ve egzersiz doğal anti-depresan özellik gösterir
Fiziksel aktivite ve egzersiz doğal anti-depresan özellik gösterir

 

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Aydın Meriç, Egzersiz ve Stres konusunda açıklamalarda bulunarak, detaylı bilgiler aktardı.

 

   “Günümüzde insanların her geçengün psikolojik durumlarını kötüyönden etkileyen unsurlar çoğalmaktadır. Özellikle iş yükünün fazla olması, insanların yarış̧ halinde olması, bireylerin birbiri ile özel veya sosyal ilişkilerindebaşarısızlıkları, maddi problemler, ailevi sorunlar, hastalıklar, savaşlar, doğal dramatik olaylar, teknolojik gelişmeler hayatın hızlı ve yıpratıcı etkisi insanları mutsuz, enerjisibitmiş̧, stresli, depresif ruh haline sahip, kendini sevmeyen bireyler haline getirmektedir”diyen Meriç,bunlara bir de bu günlerde yaşadığımız salgın olayları da eklendiğinde durumun daha da kötüye gittiğini belirtti.

  Meriç “Farklı beklentiler, amaçlar, kaygılar, hayatın getirdikleri bireyi stresli ve depresif yapmaktadır. Stres son günlerde en sık kullanılan ve üzerindekonuşulan bir kelimedir ve değişikyaşamdönemlerinde herkesin yaşadığı bir durumdur. Kişinin kendini rahatsız huzursuz, uyumsuz iş ve özel hayatında sıkıntılı hissetmesi durumu olarak görülür. Günümüzde de teknolojiningelişmesi, endüstrileşme, bilimsel gelişmeler, iletişimin hızlı ve kolay olması, günlük hayatımızda ve iş hayatımızda hep en başarılı olma beklentisi, özel hayatımızda insan ilişkilerinde sevgi ve saygının çabuktüketilmesi, insanların birbirine tahammülünün kalmaması insanın her türlü̈ sınırlarını zorlamakta ve bu durum ile baş etmek için büyük bir çaba göstermektedir”dedi.

  Meriç,stresin pek çok kaynağı olduğunu ve bunları genel yaşam olayları, ölüm ve doğum, ekonomik durum, insanlar arası ilişkiler, arkadaşlar ve sosyal çevre ile iletişim, iş hayatındaki rekabet, aşırı veya az iş yükü, ailesel problemler, içinde bulunduğu yaşam şartlarından memnun olmama şeklinde sıraladı.

 

Meriç,stresin değişik aşamalarınısınıflandırdı;

Alarm aşaması; Alarm aşamasında vücut savaş̧ ya da duruma karşı kaç̧ tepkisi göstermektedir. Savaş̧ ya da kaçma tepkisi sırasında vücutta oluşan değişmeler sonucunda kişi, stres kaynağı ile yüzleşmeye ya da kaçmaya hazır duruma gelmektedir. Baş ağrısı, kaslarda gerginlik, göğüs ağrıları, sindirim güçlüğü, kalp çarpıntısı, uyku bozukluğu, tansiyon yüksekliği, mide ülseri, bağırsak bozulması ve yüksek kötü kolesterolgibi rahatsızlıklar oluşabilir

Direnç aşaması; Stres durumu devamlı sürmektedir. Bu aşamada, stresli ortama bir tür uyum sağlanmaktadır. Vücut, sanki normal koşullar altında işliyormuş̧ izlenimi vermektedir. Bu durumda aslında vücut mevcut direncini kaybetmektedir.

Tükenme aşaması; Vücut strese karşı direncini artık kaybetmektedir. Tükenme ve bitkinlik durumu vardır. Bedenin adaptasyon veya uyum enerjisi zayıflamaktadır. Bütün kaynaklarını bitiren vücut tükenme durumuna girerek her türlü̈ hastalığa karşı daha açık hale gelmektedir.

İyi Kabul Edilen Stres:İyi olarak düşünülen stres, insana itici güç̧ oluşturur. İnsanı en fazlası içinmücadeleyeteşvik eder. Bu tür strese daha teknik anlamda uyarıcıdadenilebilmektedir.

Kötü Kabul Edilen Stres:Kötü kabul edilen stres, kişilerinçevresel baskılara muhatap olduğu,üzerindeki baskıların iyice arttığı, başaçıkamadığı bir durum aldığı durumlarda oluşur. Bu tür durumlarda, kişiler “stres altındayız” ifadesini çok kullanırlar.

 

Meriç: Stres ile baş etmenin en önemli unsurlarındanbiri egzersiz veya fiziksel aktivite

 

Meriç, insanların stresle baş edemezlerse ve olumsuzlukları çözemezlerse, psikolojik rahatsızlıklardan fiziksel yönden hastalıklara kadar birçok istenmeyen durumlar ile karşıkarşıya kalabileceklerini ve kişi stres içindeolduğu zaman bedeni fiziksel, psikolojik ve zihinsel birçok tepkiler vererebileceğini belirtti.Meriç“En gözle görülür fiziksel tepkiler; boyun bölgesinde, ensede, bel bölgesinde, sırt bölgesindeağrı, acı, kaslarında gerginlik ve kasılma yanında eklem ağrıları, kalp çarpıntısı, mide ve bağırsak sisteminde bozukluk ve sindirim zorluğu olarak sayılabilir.Ayrıca solunumda nefes darlığı, baş ağrısı, ellerde titremeler, gürültüye ve sese karsı aşırı duyarlılık, soğuk ya da sıcak çarpması veya basması, uykusuzluk (aşırı ya da düzensiz uyku), bitkinlik ve midede kramplar da görülebilir” dedi.

Meriç,insanlarınsağlıklarını kaybetmemeleri içineğer strese maruz kalmış̧ iseler yapmaları gereken en önceliklişeylerden birinin kendi yaşamlarınınkontrolünü ellerinde tutmaları olduğunu belirterek,stres ile baş etmenin en önemli unsurlarından biri olan egzersiz veya fiziksel aktiviteyi bir yaşambiçimi haline getirip yaşımıza, cinsiyetimize ve olanaklarımıza göre planlayıp stresten uzak durmayı ihmal etmemeliyiz dedi.

 

“Fiziksel aktivite ve egzersiz doğal anti-depresan özellikgösterir. İnsanın stresli ve depresif durumdan kurtulmasının en önemli unsurlarından biri egzersiz yapmak veya fiziksel aktivite sayısını artırmaktır”diyen Meriç fiziksel aktivite ve egzersiz yapmanın insanların aktif olmaları, enerjik, pozitif, canlı, mutlu, hareketli, yaşam dolu bir yaşantı içinde olmalarınısağlayacağına dikkat çekti.

Meriç,egzersiz ve fiziksel aktivitelerin kişilerin ruhsal yönden dengeli, düzenli ve uyumlu gelişmelerini sağladığını, egzersiz ve farklı düzeyde yapılan fiziksel aktiviteler ile kişilerin duygularını ifade etme fırsatı bulduklarını ve düzenli yapılan egzersizler veya fiziksel aktivitelerde bulunmanın olumsuz durumlardan insanları uzaklaştırdığını ifade etti.

 

  Son olarak Meriç, egzersizin veya fiziksel aktivitede bulunmanın stres durumunu azaltarak,kişilerin kendilerini iyi hissetme duygusunu artıracağı ve düzenli egzersiz yapan bireylerinöfkekontrolünü̈ daha iyi sağlayacağını, zorluklar karşısındaçabuk pes etmeyerek, iş ve özelyaşamlarında daha başarılıolacaklarını ifade etti.

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