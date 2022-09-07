Fiziksel aktiviteler meme kanseri riskini düşürüyor

130 binden fazla kadın üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, artan fiziksel aktivite ve hareketsiz geçirilen sürenin azaltılması meme kanseri riskini azaltıyor.

Avustralya, Birleşik Krallık ve ABD’den araştırmacıları içeren uluslararası bir ekip, genel aktivite seviyeleri ile kanser riski arasında nedensel bir ilişki kurmak için genetik analizi kullandı.

British Journal of Sports Medicine’de yayınlanan çalışma, 76 bin 505’i meme kanseri olan 130 bin 957 kadının verilerini içeriyordu.

Guardian’da yer alan habere göre, çalışmada yer alan Victoria Cancer Council Victoria’dan Doç. Dr. Brigid Lynch, “Fiziksel aktivitenin gerçekten daha düşük oranda meme kanserine neden olup olmadığı veya bu ilişkinin diğer faktörler tarafından karıştırılıp karıştırılmadığı konusunda her zaman biraz belirsizlik olmuştur.”

TÜM MEME KANSERİ TÜRLERİNDE AZALMA GÖRÜLDÜ

“Örneğin, fiziksel olarak daha aktif olma eğiliminde olan kadınlar, başka şekillerde de daha sağlıklı yaşam tarzlarına sahip olabilirler.”

“Yeni çalışma kesinlikle nedensel bir etki olduğunu öne sürüyor: fiziksel aktivite meme kanseri geliştirme riskinizi azaltır. Tüm meme kanseri türlerinde risk azalması gördük” açıklamasında bulundu.

İngiltere Biobank’ın yanı sıra Meme Kanseri Derneği Konsorsiyumu’nun bir parçası olarak yürütülen diğer 76 araştırmadan toplanan veriler sonucunda, fiziksel aktivitenin kan dolaşımındaki hem östrojen hem de androjen hormonlarının miktarını azalttığı için meme kanseri riskini azalttığı düşünülüyor.