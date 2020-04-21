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Fizyoterapistler Birliği Bu Akşam Facebook Hesabından Söyleşi Gerçekleştirecek

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Fizyoterapistler Birliği Bu Akşam Facebook Hesabından Söyleşi Gerçekleştirecek
Fizyoterapistler Birliği Bu Akşam Facebook Hesabından Söyleşi Gerçekleştirecek

 Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği, bu akşam, facebook hesabından, canlı yayınla söyleşi gerçekleştirecek.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, saat 20.00’de “Cyprusphysio” facebook hesabında yer alacak yayında, “Covid-19 pandemisinde güncel durum ve solunum fizyoterapisi uygulamaları” ele alınacak.

Yayına konuşmacı olarak UKÜ’den Yardımcı Doçent Doktor Özge Özalp ile YDÜ’den Uzm. Fzt. Şahveren Çakartaş katılacak.

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