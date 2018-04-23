  • BIST 110.932
  • Altın 174,776
  • Dolar 4,0605
  • Euro 4,9845
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 24 °C
FLAŞ HABERTürkiye'de BASKIN Seçim ...İşte o tarih

Fizyoterapistler tarafından verilen el egzersizleri çok önemli

»
LAÜ’de “Elde Tendon ve Periferik Sinir Yaralanmalarında Fizyoterapi Uygulamaları Çalıştayı” düzenlendi
Fizyoterapistler tarafından verilen el egzersizleri çok önemli

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından “Elde Tendon ve Periferik Sinir Yaralanmalarında Fizyoterapi Uygulamaları” çalıştayı gerçekleştirildi.
LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Tedavi Hareketleri Labarotuvarları’nda düzenlenen çalıştay iki gün sürdü. Çalıştaya El ve Mikrocerrahi Özel Dal Hastanesi’nde Uzm. Fzt. Firdevs Kul eğitmen olarak katıldı.Eğitmen tarafından kuramsal bilgi verilerek katılımcı gruplara uygulama yaptırılan çalıştaya mezun olan fizyoterapistlerile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4. sınıf öğrencileri katıldı.
Çalıştayın ilk gününde “Kuramsal Bilgi” ve “Fizyoterapi Değerlendirmeleri” yapılırken, çalıştayın 2. gününde “Tedavi Uygulamaları” ve “Literatür Çalışmaları ve Tartışma” konuları gerçekleştirildi.

Kul: Ellerimiz, kişilik ve ruhumuzu temsil eden değerli organlarımızdır

“Ellerimiz kişilik ve ruhumuzu temsil eden, çok ince becerilere, duyuya sahip günlük yaşam aktivitelerimizi, mesleğimizi sürdürmemize yarayan değerli organlarımızdır” diyen Kul, ellerin günlük yaşamda en fazla kullanılan bir organ olduğu için buna bağlı olarak yaralanma sıklığının da fazla meydana geldiğini ifade etti. Kul, ellerde travma ile oluşan kırık, kopuklardan yeniden dikilme durumlarında tendon ve sinir yaralanmaları, sinir sıkışmaları, doğuştan olan anomalilerde, yanıklarda, bazı romatizmal hastalıklarda ve pek çok durumda cerrahi yada konservatif olarak ellerin tedavi edilmesi gerektiğini belirtti. Meydana gelen yaralanma derecesine bağlı olarak fizyoterapi ve rehabilitasyon ile cerrahi tedavi yaklaşımları ile hastanın tedavi edildiğini söyleyen Kul,“Bu dönemde amaç hastanın tekrar yaralanma öncesi fonksiyonel aktivite düzeyine dönüşünü sağlamaktır ve bu nedenle hastanın rehabilitasyon süreci içerisine biran önce dahil edilmesi gerekli ve önemlidir” dedi.

Tedavi sürecinin uzun olduğunu ve sabır gerektirdiğini, hastanın tedavisinin bu konuda uzmanlaşmış doktor ve fizyoterapistler tarafından yapılması gerektiğini belirten Kul,“Örneğin mikroskop altında saç telinden ince dikilmiş bir sinir tamiri sonrası uzun süre kontrol altında onu koparmadan elin rehabilititasyonu gerekir. Bu konu fizyoterapistin yeterli bilgi, deneyim ve titizliğini gerektirir” dedi.

Kul, çalıştayda temel konular olan sinir ve tendon rehabilitasyonununele alındığını, yaralanmalarda erken hareket, duyu değerlendirmesi ve duyu eğitiminin çok önemli olduğunu belirtti.“Özellikle erken hareket ki bu cerrahi sonrası tendonlarda 2.-5. günlerde başlanır, tedavi süreçleri yavaş ve dikkatli bir şekilde yapılarak 2-2.5 ay sonrası hastanın iş ve günlük yaşam aktivitelerine dönüşü sağlanır” diyen Kul, bu sürede fizyoterapi ve rehabilitasyon ajanlarından (hidroterapi, ultrason, elektrik stimülasyonu, masaj vb) yararlanıldığını ve bu dönemde cerrahi sonrası hastada el yapısına ait eklemlerde hareket kısıtlılıklarının ve sertliklerin gelişebileceğini söyledi. Bu durumda ekleme ait sertlikleri tekrar açmak için uygun termoplastik malzemelerden yapılan ateller, ölçüm ve değerlendirmeler yapıldığını söyleyen Kul, özellikle atellerin eklemlerde gelişebilecek pozisyon değişikliklerinde ekleme doğru pozisyonu vermek ve harekete yardımcı olmak için kullanılan cihazlar olduğunu dile getirdi. “Bu cihazlar ile elde düzgün poziyonlama sağlanırken eklem hareketleri ve kas kuvvetinin tekrar  kazanması amaçlanır. Bu dönemde kassal kuvvetin sağlanmasında fizyoterapistler tarafından verilen el egzersizleri çok önemli bir yere sahiptir” diyen Kul, egzersizlerin özelliğinin önemli olduğunu ve kişiye özel verildiğini, bu durumların sinir yaralanmaları için de geçerli olduğunu ifade etti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Osurmak hakkında bilmek isteyecekleriniz18 Nisan 2018 Çarşamba 19:57
  • DAÜ’de beslenme, spor ve dinlenme tartışıldı18 Nisan 2018 Çarşamba 19:52
  • DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 12-18 Nisan Kalp Sağlığı Haftası nedeniyle açıklamada bulundu16 Nisan 2018 Pazartesi 19:37
  • Prof. Dr. Rüveyde Bundak: “İlk 12-18 Aydaki Beslenme Erişkin Boyunu Geri Dönüşümsüz Olarak Etkileyen Bir Faktördür”15 Nisan 2018 Pazar 17:38
  • Sağlık Herkes İçin Her Yerde!13 Nisan 2018 Cuma 20:02
  • Günde bir kadeh alkollü içki 'ömrü kısaltıyor'13 Nisan 2018 Cuma 17:13
  • Sağlıklı yaşlanma ile yaşam kalitesi artar12 Nisan 2018 Perşembe 19:29
  • Günün güzel haberi... 25 dakika kalbi durdu ama hayata yeniden tutundu12 Nisan 2018 Perşembe 12:17
  • Diyet içecekler faydalı mı zararlı mı?08 Nisan 2018 Pazar 13:35
  • Üreticilere uyarı! Bu böceğe dikkat!08 Nisan 2018 Pazar 10:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti