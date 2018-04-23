Fizyoterapistler tarafından verilen el egzersizleri çok önemli

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından “Elde Tendon ve Periferik Sinir Yaralanmalarında Fizyoterapi Uygulamaları” çalıştayı gerçekleştirildi.

LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Tedavi Hareketleri Labarotuvarları’nda düzenlenen çalıştay iki gün sürdü. Çalıştaya El ve Mikrocerrahi Özel Dal Hastanesi’nde Uzm. Fzt. Firdevs Kul eğitmen olarak katıldı.Eğitmen tarafından kuramsal bilgi verilerek katılımcı gruplara uygulama yaptırılan çalıştaya mezun olan fizyoterapistlerile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4. sınıf öğrencileri katıldı.

Çalıştayın ilk gününde “Kuramsal Bilgi” ve “Fizyoterapi Değerlendirmeleri” yapılırken, çalıştayın 2. gününde “Tedavi Uygulamaları” ve “Literatür Çalışmaları ve Tartışma” konuları gerçekleştirildi.

Kul: Ellerimiz, kişilik ve ruhumuzu temsil eden değerli organlarımızdır

“Ellerimiz kişilik ve ruhumuzu temsil eden, çok ince becerilere, duyuya sahip günlük yaşam aktivitelerimizi, mesleğimizi sürdürmemize yarayan değerli organlarımızdır” diyen Kul, ellerin günlük yaşamda en fazla kullanılan bir organ olduğu için buna bağlı olarak yaralanma sıklığının da fazla meydana geldiğini ifade etti. Kul, ellerde travma ile oluşan kırık, kopuklardan yeniden dikilme durumlarında tendon ve sinir yaralanmaları, sinir sıkışmaları, doğuştan olan anomalilerde, yanıklarda, bazı romatizmal hastalıklarda ve pek çok durumda cerrahi yada konservatif olarak ellerin tedavi edilmesi gerektiğini belirtti. Meydana gelen yaralanma derecesine bağlı olarak fizyoterapi ve rehabilitasyon ile cerrahi tedavi yaklaşımları ile hastanın tedavi edildiğini söyleyen Kul,“Bu dönemde amaç hastanın tekrar yaralanma öncesi fonksiyonel aktivite düzeyine dönüşünü sağlamaktır ve bu nedenle hastanın rehabilitasyon süreci içerisine biran önce dahil edilmesi gerekli ve önemlidir” dedi.

Tedavi sürecinin uzun olduğunu ve sabır gerektirdiğini, hastanın tedavisinin bu konuda uzmanlaşmış doktor ve fizyoterapistler tarafından yapılması gerektiğini belirten Kul,“Örneğin mikroskop altında saç telinden ince dikilmiş bir sinir tamiri sonrası uzun süre kontrol altında onu koparmadan elin rehabilititasyonu gerekir. Bu konu fizyoterapistin yeterli bilgi, deneyim ve titizliğini gerektirir” dedi.

Kul, çalıştayda temel konular olan sinir ve tendon rehabilitasyonununele alındığını, yaralanmalarda erken hareket, duyu değerlendirmesi ve duyu eğitiminin çok önemli olduğunu belirtti.“Özellikle erken hareket ki bu cerrahi sonrası tendonlarda 2.-5. günlerde başlanır, tedavi süreçleri yavaş ve dikkatli bir şekilde yapılarak 2-2.5 ay sonrası hastanın iş ve günlük yaşam aktivitelerine dönüşü sağlanır” diyen Kul, bu sürede fizyoterapi ve rehabilitasyon ajanlarından (hidroterapi, ultrason, elektrik stimülasyonu, masaj vb) yararlanıldığını ve bu dönemde cerrahi sonrası hastada el yapısına ait eklemlerde hareket kısıtlılıklarının ve sertliklerin gelişebileceğini söyledi. Bu durumda ekleme ait sertlikleri tekrar açmak için uygun termoplastik malzemelerden yapılan ateller, ölçüm ve değerlendirmeler yapıldığını söyleyen Kul, özellikle atellerin eklemlerde gelişebilecek pozisyon değişikliklerinde ekleme doğru pozisyonu vermek ve harekete yardımcı olmak için kullanılan cihazlar olduğunu dile getirdi. “Bu cihazlar ile elde düzgün poziyonlama sağlanırken eklem hareketleri ve kas kuvvetinin tekrar kazanması amaçlanır. Bu dönemde kassal kuvvetin sağlanmasında fizyoterapistler tarafından verilen el egzersizleri çok önemli bir yere sahiptir” diyen Kul, egzersizlerin özelliğinin önemli olduğunu ve kişiye özel verildiğini, bu durumların sinir yaralanmaları için de geçerli olduğunu ifade etti.