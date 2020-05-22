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Fizyoterapistlerden İhtiyaçlı Ve Yaşlılara Gönüllü Yardım Önerisi

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Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği, Sosyal Hizmetler Dairesi’nden yardım alan ihtiyaçlı ve yaşlılara fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti verebilecek.
Fizyoterapistlerden İhtiyaçlı Ve Yaşlılara Gönüllü Yardım Önerisi

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği, Sosyal Hizmetler Dairesi’nden yardım alan ihtiyaçlı ve yaşlılara fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti verebilecek.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneğinden bir heyeti kabul etti.

Görüşmede, Dernek temsilcileri yasaları olmadığından sıkıntılar yaşadıklarını ve gönüllü olarak Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde yardım alan ihtiyaçlı ile yaşlılara fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri  alanında destek olabileceklerini ifade etti.

Bakan Faiz Sucuoğlu da konuşmasında, fizyoterapistlerin sorunlarının aşılacağına inandığını kaydetti.

Sucuoğlu fizyoterapistlerin Sosyal Hizmetler Dairesi işbirliğinde sunmayı talep ettikleri fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerinin çok yerinde olacağını, bu konuda ilerleyen günlerde  bir protokol çalışması yapılabileceğini belirti.

 

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