Flaş: Denktaş DP'nin bakanlıklarını açıkladı, işte o bakanlıklar

Denktaş DP'nin bakanlıklarını açıkladı

Denktaş DP'nin 4'lü koalisyonda aldığı bakanlıklarını açıkladı.

Maliye Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı'nın DP'de olduğunu belirten Denktaş. Para Kambiyo Dairesi'nin Maliye Bakanlığı'na, Orman Dairesinin ve Şehir Planlama Dairesi'nin de Turizm Bakanlığı'na bağlandığını açıkladı.

DP PM karar verdi.

DP Parti Meclisi oylaması sona erdi.

DP Parti Melcisi 3'lü mü 4'lü mü koalisyon kurulması konusunda oylama yaptı.

DP Parti Meclisi'nde karar sonrası marşlar okunuyor. "Dağ başını duman almış" marşı DP Genel Merkezinde yankılanıyor...

82 oyun kullanıldığı PM toplantısında sonuçlar az sonra açıklanacak...

Serdar Denktaş açıklama yapıyor.:İki taraftan da teklifleri aldık. Seçenekleri değerlendirerek bir sonuca varmış olduk.

DP Parti Meclisi 4'lü koalisyon hükümetinden yana karar aldı.