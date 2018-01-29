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Flaş: DP PM karar verdi, 4'lü koalisyona evet

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Flaş: DP PM karar verdi, 4'lü koalisyona evet
DP PM karar verdi.

DP PM karar verdi. DP Parti Meclisi oylaması sona erdi.

DP Parti Melcisi 3'lü mü 4'lü mü koalisyon kurulması konusunda oylama yaptı.

DP Parti Meclisi'nde karar sonrası marşlar okunuyor. "Dağ başını duman almış" marşı DP Genel Merkezinde yankılanıyor...

82 oyun kullanıldığı PM toplantısında sonuçlar az sonra açıklanacak...

Serdar Denktaş açıklama yapıyor.:İki taraftan da teklifleri aldık. Seçenekleri değerlendirerek bir sonuca varmış olduk.

DP Parti Meclisi 4'lü koalisyon hükümetinden yana karar aldı.

DP PARTİ MECLİSİ 15’E KARŞI 67 OYLA DÖRTLÜ KOALİSYON KURULMASI KARARI ALDI   

Genel seçimlerin ardından anahtar parti konumunda olan DP’nin Parti Meclisi, bu akşam yaptığı toplantıda 15’e karşı 67 oyla dörtlü koalisyon kurulması kararı aldı.  

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, kararın alınmasından sonra basına yaptığı açıklamada, “Toplumsal birlik ve beraberlikten yana olduk, bir tarafta daha fazla bakanlık ve imkan vardı. Ama özgürlükçü, eşitlikçi ve demokratik bir rejimin yeniden yükseltilmesini seçtik” dedi.  

Denktaş, yeni koalisyonun “icra hükümeti” olacağını vurguladı.

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