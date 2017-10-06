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Flaş gelişme! Gökçek Beştepe'ye çağrıldı

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Flaş gelişme! Gökçek Beştepe'ye çağrıldı
Ankara kulislerinde istifa edeceği ileri sürülen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Beştepe'ye çağrıldı. Erdoğan ile Gökçek arasındaki görüşme sona erdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Akşam saatlerinde Beştepe'ye davet edilen Gökçek yaklaşık 2 saat boyunca Beştepe'de kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce bu yöndeki sorulara "Şu an böyle bir şey yok ama ileride olmayacağı anlamına gelmez" cevabını vermişti.

CNN TÜRK'teki Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına katılan gazeteci Abdülkadir Selvi, "bu görüşmeden sonra Gökçek'in makul sürede istifa edeceğini düşünüyorum" dedi.

ERDOĞAN BUGÜN NE DEDİ? : Erdoğan bugün İran dönüşü uçakta ise şunları söylemişti;

-"Bir makama getirilirken iyi de makamı boşaltmasının istenmesi niye yadırganıyor. Nitekim, bir çok arkadaşımız daha önce bir çok görevlerini bırakmışlar, sonra başka görevler almışlardır. Ama dava olarak görmez de, hasbi değil hesabi davranırsan; ‘Benim şanım var şerefim var’ dersen, kusura bakma ama, partinin şerefi herkesin şerefinin şanının çok daha önündedir."

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