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Flaş Haber: Esad kimyasal silahla saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Suriye’de Esad rejimi korkulanı yaptı...
Flaş Haber: Esad kimyasal silahla saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye’de Esad rejiminin abluka altındaki Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesine düzenlediği kimyasal saldırıda 40 sivil hayatını kaybetti, 1000’den fazla sivil gazdan etkilendi.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Duma'ya dün yeniden yoğun saldırı başlatan rejim güçleri, 19 Mart'ta da buraya klor içerikli kimyasal saldırı düzenlemişti. Öte yandan Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 4 Nisan tarihinde yayımladığı raporda, Beşşar Esad rejiminin Suriye'de iç savaşın başlamasından buna yana 214, Han Şeyhun katliamından sonra da 11 kez kimyasal silah saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

 

TAHLİYELER DURDU, SALDIRILAR YOĞUNLAŞTI

Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu varılan anlaşmayla 22 Mart'ta Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler başlamıştı. Doğu Guta'nın Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleşimlerinden tahliyeler yapılmış, Duma konusunda ise anlaşma sağlanamamıştı. Bölgede hakim askeri muhalif gruplardan Ceyşül İslam ve Rusya arasındaki müzakereler sürerken, 2 Nisan'da Duma'dan da tahliyeler başlamış, 5 bin civarı sivil, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gönderilmişti.

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SALDIRILAR BÜYÜK ORANDA DURMUŞTU

Duma'ya saldırılar da büyük oranda durmuştu. Ancak son iki gündür saldırılar yeniden başlamıştı. Yerel kaynaklardan alınan bilgide, hava saldırılarının yeniden başlamasının nedeni olarak, Duma'nın da ateşkes ve tahliye süreci kapsamına alınmasını isteyen Ceyşül İslam ile Rusya arasında anlaşmaya varılamaması gösteriliyor. Yaklaşık 7 kilometrekarelik Duma'da hali hazırda 100 bin kişi abluka altında yaşıyor.

BİNDEN FAZLA SİVİL HASTANELERE KALDIRILDI

Doğu Guta'nın da yer aldığı Şam kırsalı bölgesindeki Sivil Savunma ekiplerinin sözcüsü Sirac Mahmut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı sonucu gazdan etkilenen binden fazla sivilin de Duma ilçe hastanesine kaldırıldığını söyledi. Duma'ya dün yeniden yoğun saldırı başlatan rejim güçleri, 19 Mart'ta da buraya klor içerikli kimyasal saldırı düzenlemişti.

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 4 Nisan tarihinde yayımladığı raporda, Beşşar Esed rejiminin Suriye'de iç savaşın başlamasından buna yana 214, (4 Nisan 2017) Han Şeyhun katliamından sonra da 11 kez kimyasal silah saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

 

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