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Flaş haber! Geçitkale Havaalanının tahsisi ve kullanım hakkı KTBKK’ye verildi

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Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edilen "Geçitkale Havaalanı Protokolü" tasarısı, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri arasındaki anlaşmaya oy birliği ile onay verildi
Flaş haber! Geçitkale Havaalanının tahsisi ve kullanım hakkı KTBKK’ye verildi

Meclis Genel Kurulu’nda Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk’ün KKTC Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Geçitkale Havaalanının Tahsisi ve Kullanım Hakkının Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına Verilmesine İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısına ilişkin komite raporunu okumasının ardından, tasarı üzerinde görüşmeye geçildi.

-Erhürman

 

CTP Genel Başkanı ve Milletvekili Tufan Erhürman, Tasarı üzerine söz alarak, CTP olarak Tasarıya olumlu oy vereceklerini söyledi ve gerekçelerini açıkladı.

İlk olarak komiteye yetkili makamlarca yeterli bilginin verilmediği eleştirisinde bulunan Erhürman, kendilerinin yetkililerle bağlantı kurarak, bilgi aldıklarını belirtti.

Buna göre; Geçitkale Havalimanı’nın olduğu şekliyle hava limanı olarak kullanılabileceğini, Ercan Havalimanı’nın devre dışı kalması halinde Geçitkale Havalimanı’nın uçuş güvenliği olan bir havalimanı olarak kullanılabileceği, hava sporları için kullanılabileceği, KKTC sivil havacılık otoritesinin burada devre dışı kalmasının söz konusu olmayacağı, askeri üs olmayacağı ve savaş uçakları konuşlanmayacağını kaydeden Erhürman, bu çerçevede CTP olarak “evet” oyu vereceklerini söyledi.

Sonrasında, Tasarı oy birliği ile kabul edildi.

Ardından, komitelerden gelen tasarı ve önerilere geçildi. Bu kısımda birinci sırada, “Lefkoşa Kazası Ortaköy'de bulunan Koçan No:1692, Bedrettin Demirel Caddesi, Arabacıoğlu Apartmanı, Kat:4, 22 Numaralı Dairenin Gazimağusa/Vadili ve Lefkoşa/Gönyeli'de Bulunan Taşınmazlar İle Değiştirilmesinin İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu” görüşüldü. Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk’ün Tasarıya ilişkin raporu okumasının ardından tasarı madde madde görüşüldü ve ikinci görüşmesi tamamlandı. Tasarının üçüncü görüşmesi, ivediliği olmadığından sonraki birleşime kaldı.

Ardından, Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Ticaret Markaları (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu’na geçildi. Tasarının madde madde görüşülmesi tamamlanarak, ikinci görüşmesi sona erdi. Tasarının üçüncü görüşmesi, ivediliği olmadığından sonraki birleşime kaldı.

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