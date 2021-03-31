  • BIST 1.392
  • Altın 454,099
  • Dolar 8,2475
  • Euro 9,6912
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA57 Covid-19 Vakası, 1 ölüm!

FLAŞ HABER: KAMU Sendikalarından Genel GREV KARARI

» »
Kamuda örgütlü olan KTAMS KAMUSEN KAMU-İŞ ve GÜÇ-SEN ile birlikte genel grev kararı aldı.
FLAŞ HABER: KAMU Sendikalarından Genel GREV KARARI

Kamuda örgütlü olan KTAMS KAMUSEN KAMU-İŞ ve GÜÇ-SEN ile birlikte genel grev kararı aldı.
KKTC'de UBP-DP-YDP hükümeti tarafından Hayat Pahalılığı'nın 4 aylık dondurulmasından sonrasında kamuda örgütlü sendikalar genel grev kararı aldı.

 

NE OLDU?

UBP-DP-YDP Hükümeti 31 Mart tarihinde Resmi Gazete'de yayınladığı kararname ile 4 aylık HP'yi dondurdu

Kamu Görevlileri Yasası'nın hayat pahalılığı ödeneği hakkını düzenleyen 25'inci maddesinin uygulanmasının 4 ay süre ile durdurulması hakkında yasa gücünde kararnamesi yayınlandı. Kararnameye göre Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayındaki Hayat Pahalılığı donduruluyor.

İLGİLİ HABER

 UBP-DP-YDP Hükümeti 4 aylık HP'yi dondurdu,Kamu Sendikaları böyle bir karar alınmasını eylem ve grev nedeni olarak açıklamıştı...

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emre Hacı, Cezaevindeki Pozitif Vakalar ile İlgili Açıklama Yaptı31 Mart 2021 Çarşamba 19:00
  • 31'i yerel 35 pozitif vaka31 Mart 2021 Çarşamba 18:46
  • Orman Yangınlarına ilişkin önlemlerin alınıp alınmadığını araştıracak komite toplandı31 Mart 2021 Çarşamba 18:41
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayıp Şahıslar Komitesi’ni ziyaret etti31 Mart 2021 Çarşamba 18:36
  • Arıklı “spekülasyonlar bitmez” dedi31 Mart 2021 Çarşamba 18:29
  • Başbakan Ersan Saner: Mimarlar, ülkelerin vizyonunu belirleyenlerdir31 Mart 2021 Çarşamba 18:25
  • Üstel: “Kaliteli hizmet için Güzelyurt Hastanesi bir an önce tamamlanmalı”31 Mart 2021 Çarşamba 18:08
  • Araziler için beyan süresi 2 Nisan’a kadar uzatıldı31 Mart 2021 Çarşamba 17:44
  • Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, “Kadın Eserleri Kütüphanesi”ni Milli Kütüphane’ye Devretti31 Mart 2021 Çarşamba 17:43
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar:“EOKA ile tüm terör örgütlerini lanetliyorum”31 Mart 2021 Çarşamba 17:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti