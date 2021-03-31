FLAŞ HABER: KAMU Sendikalarından Genel GREV KARARI

Kamuda örgütlü olan KTAMS KAMUSEN KAMU-İŞ ve GÜÇ-SEN ile birlikte genel grev kararı aldı.

Kamuda örgütlü olan KTAMS KAMUSEN KAMU-İŞ ve GÜÇ-SEN ile birlikte genel grev kararı aldı.

KKTC'de UBP-DP-YDP hükümeti tarafından Hayat Pahalılığı'nın 4 aylık dondurulmasından sonrasında kamuda örgütlü sendikalar genel grev kararı aldı.

NE OLDU?

UBP-DP-YDP Hükümeti 31 Mart tarihinde Resmi Gazete'de yayınladığı kararname ile 4 aylık HP'yi dondurdu

Kamu Görevlileri Yasası'nın hayat pahalılığı ödeneği hakkını düzenleyen 25'inci maddesinin uygulanmasının 4 ay süre ile durdurulması hakkında yasa gücünde kararnamesi yayınlandı. Kararnameye göre Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayındaki Hayat Pahalılığı donduruluyor.

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UBP-DP-YDP Hükümeti 4 aylık HP'yi dondurdu,Kamu Sendikaları böyle bir karar alınmasını eylem ve grev nedeni olarak açıklamıştı...