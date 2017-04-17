Flaş iddia; AKAM’ın sahibi Özkiraz: Mühürsüz oy pusulularının tamamında ‘Evet’ çıktı

AKAM’ın sahibi Kemal Özkiraz mühürsüz oy pusulularının tamamında ‘Evet’ çıktığı yönünde bilgiye sahip olduğunu ve en çok mühürsüz oyun Doğu’dan çıktığını söyledi.

YSK’nın skandal mühürsüz oy pusulalarının kabul edilmesi kararının ardından konuşan Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi’nin (AKAM) sahibi Kemal Özkiraz “Benim partilerden, sandık gözlemcilerinden aldığım bilgiler, mühürsüz oy pusulularının tamamında ‘Evet’ çıktığı yönünde. Böyle bir şey tesadüfle açıklanamaz” dedi.

Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, Özkiraz şöyle konuştu:

“Benim partilerden, sandık gözlemcilerinden aldığım bilgiler, mühürsüz oy pusulularının tamamında ‘Evet’ çıktığı yönünde Böyle bir şey tesadüfle açıklanamaz. YSK’nin acilen kaç mühürsüz oy pusulasının kabul edildiğini açıklaması gerekiyor. Bu seçim sonucunu etkilemeyecek sayıda olsaydı zaten YSK açıklar, kimse de itirazını sürdürmezdi. Belli ki mühürsüz oy pusulaları bu seçim sonucunu belirlemiştir. Bazı kaynaklar 2- 2.5 milyon oydan bahsediyor. Bu da katılıma göre yüzde 6 gibi bir orana tekabül ediyor. 900 bin oyun geçersiz sayıldığı bir yerde mühürsüz oy pusulası gerçekten bu kadar fazlaysa ortada bir hile var demektir. Hileli bir seçimi okumak nasıl doğrudur bilemiyorum.”

EN ÇOK MÜHÜRSÜZ OY DOĞU’DAN

Mühürsüz oy sayısının büyük kısmının doğu illerinden olduğunu söyleyen Özkiraz, “Benim edindiğim bilgiler en çok mühürsüz oy pusulasının Güneydoğu’da, Kürt nüfusunun yoğun yaşadığı yerlerde olduğu yönünde. YSK bunu açıklamalı. Hangi bölgede ne kadar mühürsüz oy pusulası vardı? Bunların kaçı evet, kaçı hayır çıktı. Seçimin sonucuna etki edebilecek düzeyde mi?” dedi.

“Ortaya çıkan iddialar ve somut bazı videolar üzerinden muhalefetin hemen harekete geçip seçimin durdurulmasını istemesi gerekirdi” diyen Özkiraz, bundan sonrası için bir değişiklik beklemediğini söyledi.

Özkiraz, şirketi kapatma karararıyla ilgili de şunları söyledi: “1 milyon oyun iptal edildiği, 2.5 milyon oyun mühürsüz kullanıldığı bir ülkede doğruyu bilip bilmediğimize, yanılıp yanılmadığımıza emin olamadığımız bir ortamda anket yapmanın ne anlamı var. Gerçekten hile yapıldıysa, bu nedenle sonuçlarımız saptıysa, sonuçlarımızı değiştirebilen bir güç varken sonuç aramanın anlamı ne? Hilesiz bilenler varsa bu durumda da demek ki biz bu işi beceremiyoruz.”