Flaş iddia: Anlaştılar, Suriye ordusu iki gün içinde Afrin'e girebilir

YPG’ye yakın kaynaklar, aralarında Reuters’ın da bulunduğu uluslararası medya kuruluşlarına konuştu. Reuters’ın geçtiği son dakika haberine göre Suriye Demokratik Güçleri ile Beşşar Esad’a bağlı rejim güçlerinin Afrin konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.
"Suriye ordusu iki gün içinde Afrin'e girebilir"
İddiaya göre; Suriye ordusu, Türkiye'nin harekat başlattığı Afrin'e girecek. YPG kaynakları, Şam rejiminin sınır hattı boyunca konuşlanacağını ve iki gün içinde Afrin'e girebileceğini söyledi.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yakınlığıyla bilinen Lübnan merkezli Al Masdar News sitesi ise PYD yetkilisi Şeyko Bilo'ya dayandırdığı haberinde, hükümet güçlerinin yarın Afrin'e gireceği iddiasına yer verdi.
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