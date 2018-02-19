  • BIST 117.067
  • Altın 162,900
  • Dolar 3,7618
  • Euro 4,6631
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

Flaş iddia: Anlaştılar, Suriye ordusu iki gün içinde Afrin'e girebilir

» »
Flaş iddia: Anlaştılar, Suriye ordusu iki gün içinde Afrin'e girebilir
Flaş iddia: Anlaştılar, Suriye ordusu iki gün içinde Afrin'e girebilir

YPG’ye yakın kaynaklar, aralarında Reuters’ın da bulunduğu uluslararası medya kuruluşlarına konuştu. Reuters’ın geçtiği son dakika haberine göre Suriye Demokratik Güçleri ile Beşşar Esad’a bağlı rejim güçlerinin Afrin konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

"Suriye ordusu iki gün içinde Afrin'e girebilir"

İddiaya göre; Suriye ordusu, Türkiye'nin harekat başlattığı Afrin'e girecek. YPG kaynakları, Şam rejiminin sınır hattı boyunca konuşlanacağını ve iki gün içinde Afrin'e girebileceğini söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yakınlığıyla bilinen Lübnan merkezli Al Masdar News sitesi ise PYD yetkilisi Şeyko Bilo'ya dayandırdığı haberinde, hükümet güçlerinin yarın Afrin'e gireceği iddiasına yer verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Irak yeniden imar için 88 milyar dolar istiyor12 Şubat 2018 Pazartesi 17:55
  • Netanyahu: "İran ve Suriye güçlerine ağır darbe indirdik"11 Şubat 2018 Pazar 18:03
  • BM’den Suriye ve Rusya’ya suçlama11 Şubat 2018 Pazar 13:12
  • İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı kaygı yarattı11 Şubat 2018 Pazar 13:11
  • Suriye, ülkedeki İran hedeflerine saldırı düzenleyen bir İsrail uçağını düşürdü10 Şubat 2018 Cumartesi 12:33
  • ‘Dine küfretti’ diye linç edenlere idam ve ömür boyu hapis08 Şubat 2018 Perşembe 20:48
  • Suriye ve Rusya'nın hava saldırılarında en az 70 sivil ölü07 Şubat 2018 Çarşamba 17:16
  • Suriye'de klor gazıyla saldırı iddiası05 Şubat 2018 Pazartesi 16:20
  • Tahran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde silah sesleri05 Şubat 2018 Pazartesi 16:19
  • ABD Irak’taki varlığını azaltıyor05 Şubat 2018 Pazartesi 16:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti