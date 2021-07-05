Flaş iddia! Feyzi İşbaşaran, Süleyman Soylu'nun istifa ettiğini öne sürdü

AKP eski milletvekili Feyzi İşbaşaran, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiğini öne sürdü.
Feyzi İşbaşaran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kulis bilgisi" diyerek şunları yazdı:
"KULİS BİLGİSİ"
-Süleyman Soylu istifa etmiş (Affını istemiş)
-Erdoğan, İçişleri Bakanlığı için D.Bahçeli’ye iki isim önermiş."
KULİS BİLGİSİ:— FEYZI ISBASARAN (@fyzisbsrn) July 4, 2021
-Süleyman Soylu istifa etmiş (Affını istemiş)
-Erdoğan, İçişleri Bakanlığı için D.Bahçeli’ye iki isim önermiş
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