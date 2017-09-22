Flaş iddia: KTÇHB resmi belgelerde tahrifat yaptı

Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin hekimleri çatışmanın içine çekmeye çalıştığını, asılsız karamalar yaptığını savunan Tıp-İş, “mesnetsiz tutumlardan vazgeçin” çağrısında bulundu.

Tıp-İş Başkanı Sıla Usar İncirli ile ilgili bir belgede tahrifat yapıldığı, İncirli’nin bununla ilgili Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne şikâyette bulunulduğu da açıklayan sendika, polisin konu hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Tıp-İş’ten yapılan yazılı açıklamada, Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin kamu hekimlerine karşı hınç ve husumet içinde olduğu ve bundan hareketle “resmi belgelerde tahrifat yaptığı” iddia edildi.

Tıp-İş, asılsız karalamalara itibar edilmemesi konusunda kamuoyunu uyardı.

“TOPLUM BİR SÜREDİR HEKİMLERİ ARASINDA SÜREGELEN ‘ÇATIŞMAYI’ ENDİŞEYLE İZLİYOR”

“Toplum bir süredir hekimleri arasında süregelen ‘çatışmayı’ endişeyle izliyor” diyen Tıp-İş, sağlık hizmetlerinin sunumunda yaşanan aksaklıkların hekimler arasında yaşanan sorunlara indirgendiğini kaydetti.

Tıp-İş, “Yurttaşlar sağlık hizmetlerinde kalite, eşitlik, güvenirlik hususlarında güçlük yaşayınca, sorunlardan hekimleri sorumlu tutma eğilimine giriyor” değerlendirmesinde bulundu.

“SERBEST ÇALIŞAN MESLEKTAŞLARIMIZA YÖNELİK OLUMSUZ İFADEMİZ YOK... HEKİMLERLE DAYANIŞMAMIZ EVRENSELDİR”

Tıp-İş’in açıklamasının devamında şunlar kaydedildi:

“En baştan söyleyelim, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası olarak ülkemizde ve tüm dünyada emeğini, bilgisini insan yaşamına adayan hekimlerle dayanışmamız evrenseldir.

Kamuda çalışan hekimlerin mesleklerini daha iyi koşullarda yapma gayretinin yanı sıra, ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin çağdaşlaşması, her yurttaşa eşit, kaliteli ve güvenilir olması için mücadelemiz sürmektedir.

Bugüne kadar yapmış olduğumuz tüm açıklamalarda, televizyon programlarında serbest çalışan meslektaşlarımıza yönelik olumsuz bir ifademiz olmadı. Zira bu ülkedeki sağlık sorunlarının, Serbest Çalışan Hekimler Birliği tarafından içine çekilmeye çalışıldığımız çatışmayla çözülebileceğine inanmıyoruz.”

“ÇATIŞMAYLA, ÖTEKİLEŞTİRMEYLE, ETİK DEĞERLERDEN UZAK TUTUMLARLA DEĞİL KONUŞARAK....”

Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin kamu hekimlerini itibarsızlaştırmaya çalıştığını, zaman zaman hakaret niteliğinde saldırılarda bulunduğunu savunan Tıp-İş, “Sendikamız seviyesini her zaman korumuş, sorunların çatışmayla, ötekileştirmeyle, etik değerlerden uzak tutumlarla değil konuşarak, akıl yoluyla çözülebileceğini savundu” dedi.

“SÜREÇ, KIBRIS TÜRK HEKİM CAMİASI İÇİN OLDUKÇA ÜZÜCÜ BİR HAL ALDI”

“Serbest Çalışan Hekimler Birliği kamu hekimlerine saldırırken, bizler hastalıklara saldırmaya, hastalarımıza şifa vermeye devam ettik” diyen Tıp-İş, “Bugün gelinen süreç Kıbrıs Türk hekim camiası için oldukça üzücü bir hal almıştır. Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin hangi amaca hizmet ettiğini bir türlü anlayamadık. Bu tutumları hekimler arasında kutuplaşma yarattı” değerlendirmesinde bulundu.

“NASIL BİR HINÇ VE HUSUMET İÇİNDE OLDUKLARINI ELE VERDİLER”

Serbest Çalışan Hekimler Birliği yöneticilerinin bu mücadeleyi “hukuk mücadelesi” gibi yansıtmaya çalıştığını söyleyen Tıp-İş, “Kamu hastanelerinde yıllardır zor şartlarda, her şeye rağmen hizmet veren kamu hekimleri hakkında disiplin soruşturması açılması için Sağlık Bakanlığı’na sürekli şikayette bulunuyorlar” dedi.

Meslektaşlarının Facebook’taki bir hesaptan ne zaman alındığı belli olmayan görüntüyle, ya da özel hastane ve Sağlık Bakanlığı arasında protokol imzalandıktan sonra yazılan reçeteyle veya kendine ait olmayan tabelalar öne sürülerek ikinci iş yaptığı iddiası ile şikayet edildiğini belirten Tıp-İş, “Üstelik bu şikayetleri yaparken nasıl bir hınç ve husumet içinde olduklarını ele verecek şekilde resmi belgelerde tahrifat yapmaktan çekinmiyorlar” iddiasında bulundu.

“İNCİRLİ’NİN HASTASINA VERDİĞİ NOTUN ÜZERİNE 1 AĞUSTOSTAN SONRA BAŞKASI TARAFINDAN TARİH EKLENDİ”

Tıp-İş Başkanı Dr. Sıla Usar İncirli’nin hastasına verdiği bir notun üzerine başkası tarafından 1 Ağustos 2017’den sonraki bir tarih eklendiğini kaydeden Sendika, Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin İncirli’yi ikinci iş yapma suçlaması ile Sağlık Bakanlığı’na şikayet ettiğini kaydetti.

“POLİS KONU HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI”

Tıp-İş, “Oysa ki Dr. İncirli’nin diğer kamu hekimi meslektaşlarımız gibi, Yargıtayın disiplin soruşturması açılması için verdiği tarihten önce özel muayenehane/klinik/dispanser/hastanede hasta bakmadığı malumdur.

Bunun en güçlü kanıtı doktorlarına günlerce ulaşamayan hastalarıdır. Dr. İncirli, tahrifat yapılan belge ile ilgili olarak Lefkoşa Polis Karakolu’na başvurarak, söz konusu belgenin kasten tahrifata uğratıldığına dair şikayette bulunmuş, polis konu hakkında soruşturma başlatmıştır” açıklamasında bulundu.

“SÖZDE DELİL PEŞİNE DÜŞÜYORLAR”

SÇHB yönetiminin, hekimlik mesleğiyle bağdaşmayacak şekilde dedektifliğe özendiğini söyleyen Tıp-İş, “Sözde delil peşine düşmüş, kamu hekimlerine karşı besledikleri düşmanlıkla, hak aramanın ötesinde bir tutum geliştirmişlerdir” dedi.

Sağlığın, sorumluluk ve motivasyon gerektiren bir hizmet olduğunu vurgulayan Tıp-İş, “Hiç bir kişi veya kurumun sağlık emekçilerini itibarsızlaştırmaya, karalamaya, gerçeği yansıtmayan suçlamalarla meşgul etmeye hakkı yoktur. Sendikamız, SÇHB’ni mesnetsiz tutumlardan vazgeçmeye, sağlıkla ilgili tüm tarafları sorunları çatışmayla değil akıl yoluyla, konuşarak çözmeye çalışmaya, kamuoyunu yapılan asılsız karalamalara rağbet etmemeye çağırır” açıklamasında bulundu.