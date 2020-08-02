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Flaş iddia! Süper Lig 22 takım olabilir

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Flaş iddia! Süper Lig 22 takım olabilir
Flaş iddia! Süper Lig 22 takım olabilir

TFF, bayramın ardından yapacağı toplantıda ligdeki takım sayısını yeniden ele alacak.

Toplantıda Adana Demirspor'un da lige dahil edilerek 22 takımla mücadele etmesi görüşülecek.

Türkiye Futbol Federasyonu önümüzdeki hafta toplanarak yeni bir karar vermek için görüşecek. Geçtiğimiz hafta küme düşmeyi iptal ederek Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve Ankaragücü'nün yeniden Süper Lig'de mücadele etmesine karar verilirken, ligdeki takım sayısı da 21'e yükseltilmişti. TFF 1. Lig'den direkt olarak çıkan Hatayspor ve BB Erzurumspor'a, play-off finalinde Adana Demirspor'u penaltılarla eleyen Fatih Karagümrük eklenince, ligdeki takım sayısıyla ilgili tartışmalar da arttı. Her hafta 1 takımın bay geçerek 10 maçın oynanacak olmasının ardından Adana Demirspor'un da Süper Lig'e alınması gerektiği yönünde yoğun bir baskı gerçekleşirken, play-off yarı finali oynayan Bursaspor ve Akhisarspor, TFF'ye başvuruda bulunarak kendilerinin de Süper Lig'e alınması ve ligin 24 takımla oynanması talebinde bulundu. Adana Demirspor'un da salı günü başvuru yapacağı iddialarının ardından gözler TFF'ye çevrildi.

Genel kanı 22 takım yönünde

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bazı yöneticileri de Riva'da konuyla ilgili görüşmelerde bulunurken, yaşanan gelişmeler de yakından takip edildi. Önümüzdeki hafta yapılacak olan TFF Yönetim Kurulu Toplantısı'nda bu konu gündeme getirilecek ve bir karara bağlanacak. Federasyondaki birçok yöneticinin genel görüşü, play-off finali oynayan Adana Demirspor'un da lige dahil edilmesi yönünde. Bu konuyla ilgili olarak maç planlama bölümünün bir çalışma yapması istendi. Önümüzdeki sezon 40 hafta oynanacak olan lig, Adana Demirspor'un dahil edilmesiyle birlikte 42 haftaya çıkacak ve TFF 2. Lig play-off finalisti Manisa FK da, Süper Lig'in 22 takıma çıkması halinde TFF 1. Lig'e yükselecek. Önümüzdeki hafta içi yapılacak olan toplantıyla birlikte Adana Demirspor'un da bir üst lige yükselerek Süper Lig'in 22 takımla oynanma kararının çıkması bekleniyor. (İHA)

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