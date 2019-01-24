Flaş iddialar "Grip salgını var, ilaçlar bitti, hastalar geç iyileşiyor"

İşte Serbest Çalışan Hekimler Birliği'nin yaptığı açıklama;

Ülkemiz Eğitim Ve Sağlık Bakanlarına Çağrımızdır

Konu:Artan Grip Vakaları

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) yönetim kurulu olarak ülkemizde yaklaşık 1 aydan beridir devam eden ve birçok kesimi ama özellikle de çocuklarımızı etkileyen Grip Enfeksiyonlarına yönelik daha fazla insanımız zarar görmeden aşağıdaki önerilerimizin dikkate alınması talep etmekteyiz.

1-Sayın Sağlık Bakanlığı yetkilileri ülkede bir salgın olmadığını bunların normal grip vakaları olduğunu açıklasanız da işin gerçeği maalesef öyle değil.Ülkemizde şu an Grip enfeksiyonları ile ilgili ilaçlar tükenmiş durumdadır.Hastalar bu normal Grip vakaları dediğiniz enfeksiyonları çok uzun sürede atlatmakta ve birçok hastada sizlerinde bildiğini düşündüğümüz komplikasyonlar oluşmaktadır.

2-Hastaların erken dönemde tanı alabilmesi ve tedavinin planlanabilmesi için ne gibi tedbirler aldınız? Özel hekimlerde muayene olan hastalar tetkiklerini kamu hastanelerinde yaptırabilir mi? Grip tanısı alan hastaların son haftalarda çok büyük ilaç sıkıntısı yaşadığı bilginizde mi? Oseltamivir etken maddeli ilacı özel hekimler hastalarına reçete etmeleri halinde hastalar bu ilaçları nereden tedarik edecektir? Yada tedarik edebilirler mi?Yoksa özel hekimler hala daha 2. sınıf hekim muamelesimi görüyor.Böylece özel hekimlere giden hastalarıda mı cezalandırıyorsunuz.

2-Sayın Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri son 1 ay içinde okula devam edemeyen çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sayısını biliyormusunuz? Sınıfların çoğu grip enfeksiyonundan dolayı boş.Bu sebepten dolayı önerimiz sömestr tatilinin daha fazla zaman kaybedilmeden başlatılması ve bir halk sağlığı sorunu haline gelen Grip enfeksiyonlarının yayılmasını engellemenizi talep etmekteyiz.

Devekuşu misali başınızı kuma gömerek ne amaçlamaktasınız.Özel hekimler olmasa kamu hastaneleri salgınların neden olduğu iş yükünü karşılayamaz sağlık sistemi kaosa sürüklenir.

Saygılarımızla.