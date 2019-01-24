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Flaş iddialar "Grip salgını var, ilaçlar bitti, hastalar geç iyileşiyor"

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Flaş iddialar "Grip salgını var, ilaçlar bitti, hastalar geç iyileşiyor"
Flaş iddialar "Grip salgını var, ilaçlar bitti, hastalar geç iyileşiyor"

İşte Serbest Çalışan Hekimler Birliği'nin yaptığı açıklama;

Ülkemiz Eğitim Ve Sağlık Bakanlarına Çağrımızdır

Konu:Artan Grip Vakaları

 Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) yönetim kurulu olarak ülkemizde yaklaşık 1 aydan beridir devam eden ve birçok kesimi ama  özellikle de çocuklarımızı etkileyen Grip Enfeksiyonlarına yönelik  daha fazla insanımız zarar görmeden aşağıdaki önerilerimizin  dikkate alınması talep etmekteyiz.

1-Sayın Sağlık Bakanlığı yetkilileri  ülkede bir salgın olmadığını  bunların normal  grip vakaları olduğunu açıklasanız da işin gerçeği maalesef öyle değil.Ülkemizde şu an Grip enfeksiyonları ile ilgili ilaçlar tükenmiş durumdadır.Hastalar bu normal Grip vakaları dediğiniz  enfeksiyonları çok uzun sürede  atlatmakta ve birçok hastada sizlerinde bildiğini  düşündüğümüz komplikasyonlar oluşmaktadır.

2-Hastaların erken dönemde tanı alabilmesi ve tedavinin planlanabilmesi için ne gibi tedbirler aldınız? Özel hekimlerde muayene olan hastalar  tetkiklerini kamu hastanelerinde yaptırabilir mi? Grip tanısı  alan hastaların son haftalarda çok büyük ilaç sıkıntısı yaşadığı bilginizde mi? Oseltamivir etken maddeli ilacı özel hekimler hastalarına reçete etmeleri halinde hastalar bu ilaçları nereden tedarik edecektir? Yada tedarik edebilirler mi?Yoksa özel hekimler hala daha 2. sınıf hekim muamelesimi görüyor.Böylece  özel hekimlere  giden hastalarıda mı cezalandırıyorsunuz. 

 

2-Sayın Milli  Eğitim Bakanlığı yetkilileri son 1 ay içinde okula devam edemeyen çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sayısını biliyormusunuz? Sınıfların çoğu grip enfeksiyonundan dolayı  boş.Bu sebepten dolayı önerimiz  sömestr tatilinin daha fazla zaman kaybedilmeden başlatılması ve  bir halk sağlığı sorunu haline gelen  Grip  enfeksiyonlarının  yayılmasını  engellemenizi  talep etmekteyiz.

Devekuşu misali başınızı kuma gömerek ne amaçlamaktasınız.Özel hekimler olmasa kamu hastaneleri salgınların neden olduğu iş yükünü karşılayamaz sağlık sistemi kaosa sürüklenir.

 

Saygılarımızla.

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