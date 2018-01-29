Flaş: İşte 4'lü koalisyonda bakanlıklar, hangi parti hangi bakanlığı aldı

İşte 4'lü koalisyonda bakanlıklar

DP Parti Meclisi'nin ve CTP 4'lü koalisyon hükümetinden yana aldığı karardan sonra yeni hükümette 4 partinin aldığı bakanlıklar da ortaya çıktı.

DETAY GAZETESİ'nin çok güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre 4'lü CTP,HP,TDP ve DP koalisyon hükümetinde bakanlık dağılımı şöyle olacak.

CTP:

Başbakanlık,

Ekonomi Bakanlığı,

Tarım Bakanlığı,

Sağlık Bakanlığı

HP:

İçişleri Bakanlığı,

Dışişleri Bakanlığı,

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

TDP:

Milli Eğitim Bakanlığı,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

DP:

Maliye Bakanlığı,

Turizm ve Çevre Bakanlığı

Kurum ve Kuruluşlar

Koop-Bank, Vakıflar Bankası ve Kıb-Tek'in CTP'li bakanlıklara bağlı olacağı da öğrenilirken, Gençlik ve Spor daireleri Başbakanlığa bağlı olacak.

Bununla birlikte Denktaş, Para Kambiyo Dairesi'nin Maliye Bakanlığı'na, Orman Dairesinin ve Şehir Planlama Dairesi'nin de Turizm Bakanlığı'na bağlandığını açıkladı.