  • BIST 1.392
  • Altın 455,750
  • Dolar 8,2495
  • Euro 9,6716
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKA57 Covid-19 Vakası, 1 ölüm!

FLAŞ: Karadeniz'de ortalık karıştı!

»
Rus hava kuvvetlerine ait bombardıman uçakları Karadeniz'den Baltık Denizi'ne, Kuzey Atlantik'ten Kuzey Denizi'ne kadar NATO hava savunma sistemini delmeyi denedi. Karadeniz'deki gerilimde Türk jetleri de sahne aldı.
FLAŞ: Karadeniz'de ortalık karıştı!

ABD'de Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla NATO ve Rusya arasında patlayan gerilimde yalnızca altı saatte zirve eşiği aşıldı, dört ayrı noktada savaşın eşiğinden dönüldü.

NATO, Rus savaş uçaklarının Kuzey Atlantik, Kuzey Denizi, Baltık Denizi ve Karadeniz'de ittifaka ait jetler tarafından Pazartesi günü durdurulduğunu resmen açıkladı.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de Ağbal kararını duyan kripto paraya koşmuş: Dört kat hacim31 Mart 2021 Çarşamba 21:46
  • Ahmed Arif’in Sur’daki yıkık evi 'Ahmed Arif’in Hasreti' belgeseli ile ortaya çıktı31 Mart 2021 Çarşamba 21:32
  • Baz istasyonu için izinsiz ağaç kestiler, onlarca kaplumbağa öldü31 Mart 2021 Çarşamba 21:29
  • AKP’den ‘Bahçeliye yanıt’ gibi AYM açıklaması: AYM'ye saldırmak!...31 Mart 2021 Çarşamba 21:21
  • Bahçeli'den 'Anayasa Mahkemesi kapatılsın' çağrısı!31 Mart 2021 Çarşamba 21:20
  • Bahçeli’yi ifadeye çağıran hakim hakkında inceleme başlatıldı31 Mart 2021 Çarşamba 21:16
  • Çorum'da bir çay ocağı Bitcoin ile çay satışına başladı31 Mart 2021 Çarşamba 21:12
  • Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi iade etti31 Mart 2021 Çarşamba 21:05
  • 3 yaşındaki çocuğun doğuştan yemek borusu yok: İçtiği sıvı gıdalar boğazındaki delikten geri dökülüyor31 Mart 2021 Çarşamba 20:26
  • Prof. Dr. Pala'dan Koca'ya: Kongreleri konuşmayalım da neyi konuşalım?31 Mart 2021 Çarşamba 19:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti