FLAŞ: Karadeniz'de ortalık karıştı!

ABD'de Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla NATO ve Rusya arasında patlayan gerilimde yalnızca altı saatte zirve eşiği aşıldı, dört ayrı noktada savaşın eşiğinden dönüldü.

NATO, Rus savaş uçaklarının Kuzey Atlantik, Kuzey Denizi, Baltık Denizi ve Karadeniz'de ittifaka ait jetler tarafından Pazartesi günü durdurulduğunu resmen açıkladı.

Altı saatte 10 kez gerçekleşen havada kapışma, bugüne kadar kozların paylaşıldığı en büyük olay olarak tarihe geçti. NATO, Rus jetlerinin sivil uçaklara tehdit oluşturduğunu belirtiyor.

NATO açıklamasına göre Norveç F-16'ları iki Tu-95'in önünü Norveç kıyılarında kesti, birkaç saat sonra iki Tu-160 bombardıman jeti de yine Norveç güçleri tarafından engellendi.