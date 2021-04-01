FLAŞ: Karadeniz'de ortalık karıştı!

ABD'de Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla NATO ve Rusya arasında patlayan gerilimde yalnızca altı saatte zirve eşiği aşıldı, dört ayrı noktada savaşın eşiğinden dönüldü. NATO, Rus savaş uçaklarının Kuzey Atlantik, Kuzey Denizi, Baltık Denizi ve Karadeniz'de ittifaka ait jetler tarafından Pazartesi günü durdurulduğunu resmen açıkladı.
Altı saatte 10 kez gerçekleşen havada kapışma, bugüne kadar kozların paylaşıldığı en büyük olay olarak tarihe geçti. NATO, Rus jetlerinin sivil uçaklara tehdit oluşturduğunu belirtiyor. NATO açıklamasına göre Norveç F-16'ları iki Tu-95'in önünü Norveç kıyılarında kesti, birkaç saat sonra iki Tu-160 bombardıman jeti de yine Norveç güçleri tarafından engellendi.
Karadeniz semalarında görülen Rus savaş uçakları için Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'dan çok sayıda jet havalandı. Kuzey Denizi'nde uçan Rus jetleri için ise İngiliz ve Belçika hava kuvvetleri harekete geçti. Rusya'nın Avrupa'nın göbeğindeki toprağı Kaliningrad yakınlarında, Baltık Denizi'nde havalanan bir Rus deniz devriye uçağının önü ise İtalyan savaş uçakları tarafından kesildi.
NATO, resmi Twitter hesabında olayı Rus uçaklarını önleyen Türkiye, Belçika, İtalya, Romanya, Bulgaristan, İngiltere ve Norveç bayraklarını paylaşarak duyurdu. İngiltere Savunma Bakanlığı, hafta başında bir Rus bombardıman uçağının Kuzey Denizi üzerinde uçması üzerine Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Typhoon jetlerinin havalandığını açıklamıştı.
Rus medyası, yalnızca altı saat içinde birçok farklı yerde Rus filosunun NATO'nun hava savunma sistemini zorladığını, ittifakın kurulduğu 1949'dan bu yana havada en büyük restleşmenin yaşandığını yazdı. Son olarak Yunanistan'ın Girit Adası'nda demirleyen ABD uçak gemisi USS Eisenhower'ın bir Rus denizaltısı tarafından takip edildiği, yine Rus medyasına yansıyan gelişmeler arasındaydı. İLK KAPIŞMA KARADENİZ'DE Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçerek Karadeniz'e ulaşan ABD savaş gemisi Donald Cook, USS Porter ve USNS Laramie'ye katıldı. ABD ordusu, görevin Rusya'nın giderek daha saldırgan hale gelen hamlelerine yanıt olduğunu açıkladı. Geminin Karadeniz'e açılmasından günler sonra ise neredeyse şimşek yüklü bulutlar havada çarpışıyordu, Rus savaş uçaklarının tehlikeli manevrası gerçekleşti. ABD'nin Avrupa Donanma Kuvvetleri'nin Twitter hesabından paylaştığı görüntüde, bir Su-24 Rus jetinin donanma gemilerine yaklaştığı görüldü.
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