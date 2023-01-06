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FLAŞ: Miracle liglerden çekilebilir... Törehan: Bu bir futbol mafyasıdır...

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Hakan Törehan, alınan karar karşısında federasyona sert eleştirilerde bulundu.
FLAŞ: Miracle liglerden çekilebilir... Törehan: Bu bir futbol mafyasıdır...

TFF’nin, Miracle Değirmenlik’in 41 bin STG ödeme yaptığı Burak Koçar’ın transferini iptal etmesi üzerine, Miracle Değirmenlik Başkanı Hakan Törehan, “Gerekirse ligden çekilip hukuk savaşı vereceğiz. Herkes mahkemelerde kimin haklı olduğunu görecek.” açıklamasını yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, Aksa Süper Lig ekiplerinden Miracle Değirmenlik’in sezon başında Göçmenköy’den 51 bin stg karşılığında bonservisli olarak kadrosuna kattığı Burak Koçar’ın transferini iptal etme kararı alması, Miracle Değirmenlik camiası tarafından büyük birtepkiyle karşılandı. Burak Koçar’ın Miracle Değirmenlik tarafından taahhüt edilen çekin ödenmediği gerekçesiyle Göçmenköy’ün KTFF’ye yaptığı başvurunun kabul edildiği açıklanırken, şu ana kadar bu transferle ilgili 41 bin STG ödeme yapılmış olmasına karşın talimat gereği Koçar’ın bedelsiz bir şekilde Göçmenköy’e döneceğinin duyurulmasına Miracle Değirmenlik başkanı Hakan Törehan sert açıklamalar yaptı. Törehan: Bu bir futbol mafyasıdır, biz bu mafyanın içinde olmak istemiyoruz Konuyla ilgili sert açıklamalarda bulunan Hakan Törehan, alınan karar karşısında federasyona sert eleştirilerde bulundu.

Alınan bu karar karşısında Miracle Değirmenlik ailesi olarak ligden çekilerek tüm mecraalar da hukuki hakkımızı arayacağız. Karşımızda bir futbol mafyası var ve biz bu futbol mafyasının içerisinde olmak istemiyoruz. Yasalar tüzükler maddeler çok açıktır. Herkes mahkemelerde kimin haklı olduğunu görecek ve Pazartesi günü itibariyle hukuki savaşımız başlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

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