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Flaş! Savaş uçakları Kıbrıs'ta İşte o uydu görüntüleri

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Flaş! Savaş uçakları Kıbrıs'ta uydu görüntüleri yayınlandı
Flaş! Savaş uçakları Kıbrıs'ta İşte o uydu görüntüleri

Flaş! Savaş uçakları Kıbrıs'ta uydu görüntüleri yayınlandı

 

Image Satellite Internacional, Rus savaş gemilerinin Suriye'deki deniz üssü Tartus'tan ayrıldığını gösteren uydu fotoğrafları paylaştı. Üste olmayan gemilerin, muhtemel ABD saldırılarına karşı denize konuşlandırılmış olabileceği belirtiliyor.

 

Kremlin'den gelen açıklamada, Trump ve Putin arasında bir telefon görüşmesinin planlanmadığı ifade edildi.

 

Güney Kıbrıs'taki Akrotiri hava üssüne çok sayıda İngiliz savaş uçağı indi, görüntüleri itv ekrana getirdi.

 

Trump'ın savaş ilan eden Twitter mesajıyla çalkalanan dünya, bu kez Virginia'daki deniz üssünden ayrılıp Akdeniz'e doğru ilerleyen ABD savaş gemilerini izliyor. Alman Bild gazetesi ise, Kıbrıs ve Girit arasındaki USS Donald Cook'un Rus savaş gemisi Amiral Grigorovich'in yakınında olduğunu duyurdu.

 

İngiltere'de bugün kabine Suriye'de atılacak adımı görüşmek üzere toplanıyor. BBC, Başbakan May'in parlamentodan onay almaksızın operasyona katılım kararı almak için hazır göründüğünü bildiriyor.

 

İran'ın askeri yanıt tehdidine karşılık veren İsrail Başbakanı Netanyahu, "İran yöneticilerine bir mesajım var: İsrail'in kararlığını test etmeyin" ifadesini kullandı. Jerusalem Post'a konuşan isimleri açıklanmayan askeri yetkililer ise "Eğer İran, Suriye topraklarını kullanarak İsrail'e saldırırsa biz de Beşar Esad rejimini haritadan ve dünyadan sileriz" diyor.

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