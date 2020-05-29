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Floransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden her kişi için bir ağaç dikiliyor

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Floransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden her kişi için bir ağaç dikiliyor
Floransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden her kişi için bir ağaç dikiliyor

İtalya'da Floransa belediyesi, kentte Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden 172 kişi için birer ağaç dikerek bir anı ormanı oluşturacak.

Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, cuma günü şehrin farklı yerlerinde 36 fidenin dikiminin ardından, "Pandemi bize çevre konusunun önemini bir kez daha öğretti. Bu nedenle Floransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden her bir kişi için bir ağaç dikmeye karar verdik" açıklamasında bulundu.

Dikilen 172 ağacın her biri, pandemi sırasında hayatını kaybeden bir kişiye ithaf edilecek. Anı ormanın kurulacağı alan ise daha sonra belirlenecek.

Floransa kenti, yeni tip Koronavirüs salgını öncesinde ağaç bağışı kampanyası başlatmış ancak fide dikimine pandemi önlemleri nedeniyle ara verilmek zorunda kalınmıştı.

Ağaç bağışı kampanyası dahilinde şu ana kadar 584 fide bağışında bulunuldu.

İtalya'da Covid-19 salgını, 33 bini aşkın sayıda can aldı.

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