İtalya'nın kültürel mirasını tanıtan Confcultura adlı vakfın başkanı Patrizia Asproni, İtalyan medyasına yaptığı açıklamada, "kabalık ve barbarlık gösterisinin" sürekli tekrarlandığını, bunun nedeninin ise "herkesin istediğini yapmayı kendisine hak görmesi ve bunun cezasız kalması" olduğunu dile getirdi.

Asproni, bu gibi davranışlarla ilgili olarak "Singapur modelinin", yani "sıkı denetim, yüksek para cezaları ve sıfır toleransın" benimsenmesi gerektiğini savundu.

Floransa şehrinin arkeoloji ve güzel sanatlar yetkilisi Antonella Rinaldi, "Turistlere kapımız açık ancak herkes ister orijinali ister replikası olsun buradaki sanat eserlerine saygı göstermeli" dedi.

Floransa dünyanın önde gelen turist adreslerinden birisi.

2023'te yalnızca Haziran-Eylül ayları arasında yaklaşık 1,5 milyon kişi şehri ziyaret etti. Şehrin nüfusu ise 382 bin civarında.

Şehir sakinleri turist akınından şikayetçi. Özellikle yaz aylarında Floransa'nın geniş caddelerinde turistlerin izdiham yaratmasına karşı adım atılmasını isteyen çok sayıda kişi var.

"Fazla turizm" dünyada bazı kentlerin önemli gündemlerinden birisi haline geldi. Şehir yönetimleri ise turistlere kapıyı kapatmadan uygun çözümlerin nasıl geliştirilebileceğini bulmaya çalışıyor.

Geçen ay Barcelona şehrinde belediye başkanlığı, turistlerin kısa dönemli ev kiralamalarının beş yıl içerisinde yasaklanması planını açıkladı.

İtalya’nın Venedik kenti, aşırı turizmle mücadele amacıyla günübirlik girişleri ücrete bağladı. Dünyada bir ilk olan uygulama 25 Nisan'da başladı. İlk gün 15 bin 700 kişi 5'er euro ücret ödeyerek kente girebildi.

Gelecek Haziran ayından itibaren de 25 kişinin üzerindeki turist gruplarının kente girişinin yasaklanması planlanıyor.

Nisan ayında İspanya’nın Kanarya Adaları’nda düzenlenen bir protestoda turistlere karşı taşınan bir pankartta, “Topraklarıma saygı duyun” yazıyordu.

Yaz ayları yaklaştıkça Barcelona, Malaga ve Atina gibi Avrupa’da turistlerin gözdesi olan diğer şehirlerde de benzer protestolar düzenlendi.

Bu protestolarda genelde turistlerden kültürlerine saygı duymaları, doğayı korumaları, sahilde içki şişelerini bırakmamaları gibi taleplerde bulunuluyor.