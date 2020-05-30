Floransa’da koronavirüsten ölen herkes için bir ağaç dikilecek

İtalya’nın Floransa kentinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler için birer ağaç dikilerek bir hatıra ormanı oluşturulacak.

Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, dün yaptığı açıklamada “Her yeni ağacın Floransalı bir Covid-19 kurbanına adanacağı küçük bir orman oluşturmaya karar verdik” dedi.

Nardella bu açıklamayı, pandemi öncesinde başlatılan ancak karantina tedbirleri nedeniyle ertelenen “Bir ağaç bağışla” etkinliği sırasında yaptı.

“Bir ağaç bağışla” kampanyasında Floransalılar, yakınlarına adamak üzere ağaç dikilmesi için bağışta bulunmuştu. Toplanan bağışlarla kentte 500’den fazla ağacın dikilmesi planlanıyor.

Bu ağaçların ilk 36’sı dün yapılan etkinlikle dikildi.

Floransa Belediye Başkanı Nardella burada yaptığı açıklamada Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler için de birer ağaç dikileceğini duyurdu.

Nardella, “Pandeminin bize öğrettiği bir şey varsa o da çevrenin önemidir” dedi.İtalyan basınına göre Floransa’da bugüne kadar 172 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.