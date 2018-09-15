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Florence kasırgası ABD'yi fena vurdu

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ABD’nin güneydoğusunda etkili olan Florence kasırgası nedeniyle en az beş kişi yaşamını yitirdi. Hızını azaltan Florence’in artık tropikal fırtına olarak nitelendirildiği, ancak günler boyunca sürebileceği belirtiliyor.
Florence kasırgası ABD'yi fena vurdu

ABD'nin güneydoğusunda  Cuma gününden beri etkili olan Florence kasırgasının neden olduğu şiddetli yağış ve rüzgar can kayıplarına yol açtı. ABD'li yetkililer, Florence nedeniyle dört kişinin yaşamını yitirdiğini teyit etti. ABD medyasına yansıyan haberlerde ise beş kişinin öldüğü belirtildi.

Özellikle Güney ve Kuzey Caroline eyaletlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, aşırı yağış, sel ve nehir taşkınları bölgede hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Florence nedeniyle meydana gelen sel ve taşkınların yol açtığı hasar sonucu Kuzey Caroline’nın bir çok bölgesine elektrik verilemediği aktarıldı.

Kuzey Caroline Valisi Roy Cooper, yaklaşık 650 bin kişinin elektrik kesintisinden etkilendiğini dile getirdi. ABD Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) Müdürü Brock Long, bölgede çok sayıda kurtarma operasyonu gerçekleştirildiğini belirtti.

USA Hurrikan Florence in North Carolina (Reuters/E. Munoz)

Florence Kuzey Caroline eyaletinde maddi hasara da yol açtı

Aşırı yağışlar sonucu sel ve taşkınlar

Florence kasırgası, şiddetli rüzgar, aşırı yağış ve yol açtığı sel ile yerel saatle Cuma sabahı ABD'nin güneydoğu kıyılarına ulaşmıştı. Florence’ın karaya ulaştıktan sonra hızını kaybetmesi nedeniyle ABD'nin Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından tropikal fırtına olarak sınıflandırıldı. Ancak yetkililer tehlikenin geçmediği konusunda uyarıda bulunuyor. Florence'in aşırı yağışlara yol açması nedeniyle tehlikeli olduğu, bir çok bölgede sel ve taşkınlara neden olduğuna dikkat çekiliyor.

“Ölümcül fırtına

Kuzey Caroline Valisi Roy Cooper,  fırtınanın "günler boyunca süreceğini bildiklerini” söyledi. Cooper, "bu fırtınanın ölümcül olduğunu” da sözlerine ekledi.

USA Hurrikan Florence (picture-alliance/AP Photo/T. Copeland)

Aşırı yağışlar sel ve taşkınlara yol açtı

Florence nedeniyle yaşamını yitirenler arasında Kuzey Caroline eyaletinin Wilmington kentinde bir ağacın evin üzerine devrilmesi sonucu ölen anne ve bebeği de bulunuyor. Polis yetkililerinin verdiği bilgilere göre, Pender kentinde bir kadın geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Lenoir'de ise bir jeneratörü çalıştırmak isteyen bir erkek ise elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Kinston kentinde de 77 yaşında bir erkeğin, şiddetli rüzgar sonucu düşerek öldüğü belirtildi.

Bazı bölgeler tahliye edilmişti

Cuma günü bölgedeki bir çok kentte, cadde ve sokakların tamemen boş olduğu, bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği haber verildi.

Kuzey ve Güney Caroline, Georgia, Maryland ve Virginia eyaletleri ile başkent Washington’da acil durum ilan edildi. Yaklaşık 1 milyon 700 bin kişiye güvenli bölgelere gitme çağrısının yapıldığı eyaletlerde, binlerce kişinin yaşadığı yeri terk ederek, kaçtığı belirtiliyor.

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