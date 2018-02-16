  • BIST 116.511
  • Altın 162,997
  • Dolar 3,7401
  • Euro 4,6583
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

Florida saldırganı FBI'a ihbar edilmişti

» »
Florida saldırganı FBI'a ihbar edilmişti
Florida saldırganı FBI'a ihbar edilmişti

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Çarşamba günü Florida'daki bir okulda gerçekleşen ve 17 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren 19 yaşındaki Nikolas Cruz hakkında gelen ihbara rağmen saldırganın engellenememesi üzerine bir inceleme başlattığını duyurdu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Çarşamba günü Florida'daki bir okulda gerçekleşen ve 17 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren 19 yaşındaki Nikolas Cruz hakkında gelen ihbara rağmen saldırganın engellenememesi üzerine bir inceleme başlattığını duyurdu.

ABD'de 2012'den beri gerçekleşen en ölümcül okul baskınını gerçekleştiren Cruz'un bir YouTube videosu altına "profesyonel bir okul katliamcısı olacağım" yorumu yazdığı belirtiliyor.

FBI daha önce Cruz'la ilgili kendilerine ihbar geldiğini doğrulamıştı.

ABD basınına göre saldırıya uğrayan okuldaki öğretmenler de Cruz'un okula sırt çantasıyla girmesine izin vermemeleri konusunda uyarıldıklarını söylemişti.

FBI, YouTube videosu altına bırakılan yorumu incelediklerini fakat bunu kimin yaptığını tespit edemediklerini açıkladı.

Saldırıda yaralanan 14 kişiden üçünün hayati tehlikesi devam ediyor.

YouTube kullanıcısı Ben Bennight, videonun altındaki yorumu gördükten sonra FBI'ı arayarak bilgi verdiğini 20 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Curz'un okuldan neden atıldığı ise netlik kazanmış değil.

Dönem arkadaşları sırt çantasında mermiler bulunduğu için atıldığını söylese de yerel polis Cruz'un bir saldırı gerçekleştirme potansiyeli olduğuna dair bilgileri olmadığını söylüyor.

Saldırıda ölen öğrencilerin yaşı 14 ile 18 arasında değişiyor.

Chris Hixon ve Scott Beigel adlı iki öğretmenin de öğrencilerini korumak isterken kurşunlara hedef olarak hayatlarını kaybettikleri belirtiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Beyaz Saray'dan "İsrail'e destek" açıklaması11 Şubat 2018 Pazar 17:47
  • ABD’den Rusya’ya üstü kapalı tehdit07 Şubat 2018 Çarşamba 10:25
  • Elon Musk Mars'a göndereceği Tesla'nın fotoğrafını paylaştı06 Şubat 2018 Salı 13:02
  • Amerikan Sağlık Bakanlığı Marlboro’nun ”iqos”una onay vermedi06 Şubat 2018 Salı 10:59
  • Guatemala'da ormanın altında Maya kenti bulundu05 Şubat 2018 Pazartesi 11:59
  • Trump FBI'ı suçlayan raporun gizliliğini kaldırdı03 Şubat 2018 Cumartesi 13:26
  • ABD ve Rusya arasında Soğuk Savaş rüzgarı03 Şubat 2018 Cumartesi 11:54
  • ABD'den Kuzey Irak'a silah kaçırmaktan yargılanacaklar03 Şubat 2018 Cumartesi 10:58
  • Fidel Castro’nun oğlu intihar etti02 Şubat 2018 Cuma 12:30
  • Hardal tohumundan yapılan yakıtla uçtu31 Ocak 2018 Çarşamba 10:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti