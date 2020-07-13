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Florida’da 24 Saatte 15 Bin Yeni Vaka

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Florida’da 24 Saatte 15 Bin Yeni Vaka
Florida’da 24 Saatte 15 Bin Yeni Vaka

ABD’nin güney eyaleti Florida son 24 saatte 15 bin yeni vakayla günlük vaka sayısı rekorunu kırdı.  Son verilere göre Florida bir ülke olsaydı ABD, Brezilya ve Hindistan’ın ardından dünyada vaka sayısı en fazla olan dördüncü ülke olacaktı.

Özellikle ülkenin güneyindeki Florida, Arizona ve Teksas gibi eyaletlerde vaka sayılarında rekor artışlar yaşanıyor.

Başkan Donald Trump yönetimiyse okulların yeniden açılması konusunda isteğini her fırsatta dile getiriyor. Başkan Trump geçen hafta bu konunun görüşüldüğü Beyaz Saray’daki bir toplantının ardından okulların tam faaliyete geçmesi için valilere baskı yapacağını söylemişti.

Öte yandan Florida, Michigan ve Missouri eyaletlerinde maske takma uygulamasının kişisel özgürlüklerini ihlal ettiğini düşünenler protesto gösterilerine hazırlanıyor.

Florida'nın günlük vaka artışı Avrupa ülkelerinin salgında zirveyi yaşadıkları dönemdeki vaka sayılarını bile geçmiş durumda. Florida ABD’de bir dönem salgının merkezlerinden olan ancak son haftalarda vaka sayısının iyice azaldığı New York’un 12 bin 842 olan günlük vaka artışı rekorunu da geçmiş durumda.

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