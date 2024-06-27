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Florida'da bir eve uzaydan enkaz düştü: Aile NASA'dan tazminat talep etti

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ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Amerikalı bir aile, uzaydan düşen enkazın evlerinin çatısına çarpmasının ardından NASA'dan 80.000 dolardan fazla tazminat talep etti.
Florida'da bir eve uzaydan enkaz düştü: Aile NASA'dan tazminat talep etti

Amerikalı bir aile uzaydan düşen küçük bir enkaz parçasının Florida'daki evlerinin çatısına çarpmasının ardından NASA'dan 80.000 dolardan fazla tazminat talep ettiği belirtildi.

Hukuk firması Cranfill Sumner yaptığı açıklamada, uzay çöpü sorununun artan uzay trafiğiyle birlikte bu tarz durumların yaşanmaya başladığını ve NASA'nın yanıtının gelecekteki taleplerin nasıl ele alınacağı konusunda bir emsal teşkil edebileceğini söyledi.

NASA, KARGO PALETİNİN PARÇASI OLDUĞUNU DOĞRULADI

Sadece 700 gram ağırlığındaki cisim 8 Mart tarihinde Alejandro Otero'nun Florida'nın Naples kentindeki evine çarparak çatıda bir delik açtı.

NASA daha sonra bunun 2021 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan atık olarak bırakılan kullanılmış pillerden oluşan bir kargo paletinin parçası olduğunu doğruladı.

ABD uzay ajansı, Dünya'ya düşmeden önce tamamen parçalanmak yerine, atmosfere yeniden girdiğinde bir bölümünün sağlam kaldığını söyledi.

Otero'nun oğlunun çarpma anında evde olduğunu belirten hukuk firması, NASA'nın iddiaya yanıt vermek için altı ayı olduğunu söyledi.

Avukat Mica Nguyen Worthy, "Müvekkillerim, bu olayın hayatları üzerinde yarattığı stres ve etkiyi karşılayacak yeterli bir tazminat talep ediyor." dedi.

Bu olayda kimsenin fiziksel olarak yaralanmamış olmasından dolayı minnettar olduklarını, ancak bunun gibi bir durumun felakete yol açabileceğini belirtti.

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