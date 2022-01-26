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Florida'da hava durumu uyarısı: Gökten iguana yağabilir

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ABD'nin Florida eyaletinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte hava durumu uzmanlarından sıra dışı bir uyarı geldi. Uzmanlar, ağaçlarda uyumayı seven iguanaların insanların üzerine düşebileceği konusunda Florida sakinlerini uyardı.
Florida'da hava durumu uyarısı: Gökten iguana yağabilir

Florida'da gökten sürüngenlerin yağdığına dair çok sayıda haberin ardından, yetkililerden alışılmadık bir hava durumu uyarısı yapıldı.

Eyalet genelinde düşmeye başlayan sıcaklıklara karşı dikkatli olmaları söylenen Florida sakinleri ayrıca, gökten iguana yağabileceği konusunda uyarıldı.

Sıcak iklimlerde ağaçlarda uyuyan ancak havanın soğumasıyla birlikte vücutları donan iguanalar bu nedenle tutundukları dallardan düşüyor.

Soğuktan sersemlemiş sürüngenlerin düşseler dahi çabucak iyileşebildiklerini belirten yetkililer, bu nedenle yerel halktan karşılaştıkları iguanaları doğal ortamlarında bırakmaları istendi.

Hava durumu sunucusu Vivian Gonzalez, insanlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunmak için attığı tweette şu ifadeleri kullandı:

"Geçici olarak DÜŞEN IGUANA dalgasına girdik. Broward ve Miami-Dade genelinde sıcaklıklar genellikle 40 derecelerde seyredecek. Sıcaklık düştüğünde yavaşlayan veya hareketsiz hale gelen iguanalar ağaçlardan düşebilirler, ancak ölü değiller. Onlara yaklaşmayın. Güneş doğduğunda, tekrar hareket edecekler."

Palm Beach Hayvanat Bahçesi'nden Emily Maple geçen yıl sıradışı doğa fenomenine ilişkin şun açıklamayı yapmıştı:

"Teneke adam gibi bir yerde sıkışıp kalmışlar. Hareket edemiyorlar. Soğuk havadan dolayı nefeslerini yavaşlatıyorlar ve bazı durumlarda ağaçlardan düşüyorlar."

Uzmanlara göre iguanalar soğuk havalarda canlı kalabilmek için adaptasyon kabiliyeti geliştiriyor.

Kendisini 'iguana avcısı' diye tanıtan Steve Kavashansky, iguanaların soğuk havaya giderek daha da alıştıklarını belirterek şu ifadeleri kullanıyor:

"İguanalar kesinlikle iklime ve daha soğuk havalara alışıyorlar - bizim gibi Güney Floridalıların aksine! Birkaç yıl önce böyle bir şey göremezdiniz. İguanaların soğuktan ölmeleri için hava sıcaklıklarının birkaç gün 30 derecelerde geçmesi gerekiyor."

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