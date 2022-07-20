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Floros, Ziyaretini yarıda kesti!

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Üç günlük ziyaret için Güney Kıbrıs’ta bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Yunanistan’da peş peşe çıkan büyük yangınlar nedeniyle ziyaretini yarıda keserek ülkesine geri döndü.
Floros, Ziyaretini yarıda kesti!

Rum haber kaynaklarına göre Floros, ziyaret programında 20 Temmuz Barış Harekâtı'nın 48’inci yıl dönümü nedeniyle Güney Kıbrıs’ta düzenlenen “kınama” etkinliklerine katılmak ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşmek olmasına rağmen, sadece bu sabah düzenlenen anıta çelenk koyma etkinliğine katıldı. Konstantinos Floros, törenin hemen ardından yangınlarla boğuşan ülkesine geri döndü.

Floros’un Anastaiadis’le yarın görüşmesi planlanıyordu ancak Rum Yönetimi Başkanı, rutin koronavirüs testleri pozitif çıktığı için bütün etkinlik ve görüşmelerini iptal etmişti.

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