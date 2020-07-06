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Floyd davasında 3. polis memuru da kefaletle salıverildi

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Floyd davasında 3. polis memuru da kefaletle salıverildi
Floyd davasında 3. polis memuru da kefaletle salıverildi

Amerika Birleşik Devletleri’nde, siyahi George Floyd’un ölümüyle ilgili davada tutuklanan 3’üncü polis memuru da kefaletle serbest bırakıldı.

Minnesota’da Hennepin Tutukevi kayıtlarına göre, George Floyd’un gözaltı esnasında ölümüne sebep olan Derek Chauvin’e yardım ve ihmal gerekçesi ile tutuklu yargılanan eski polis memuru Tou Thao’nun kefaletle serbest bırakıldığı açıklandı.

34 yaşındaki Thao’nun Cumartesi günü 750 bin dolar kefalet karşılığında serbest bırakıldığı belirtildi.

Anma Günü’nde tutuklandıktan sonra Amerikan Bağımsızlık Günü’nde kefaletle serbest bırakılan eski polis memuru Thao’nun, 11 Eylül günü yargılanmak üzere mahkemede olmayı kabul ettiği bilgileri paylaşıldı.

Derek Chauvin’in tutuklu yargılaması ise devam ediyor.

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