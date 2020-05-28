Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda bir kişi öldürüldü

ABD'de siyah yurttaş George Floyd'un bir polis tarafından boğazına bastırılarak öldürülmesinin ardından başlayan eylemlerde bir kişi öldürüldü.

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde George Floyd isimli siyah Amerikalının gözaltına alınırken öldürülmesi sonrası başlayan protestoların ikinci gününde, geç saatlere kadar polisle göstericiler çatıştı. Bazı işyerleri yağmalandı.

Çıkan olaylarda bir kişinin daha silahla vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Göstericiler, George Floyd'u öldüren polis memuru Derek Chauvin'in tutuklanmasını talep ediyor.

Salı günü göstericiler, yine 46 yaşındaki George Floyd'un öldürüldüğü sokakta toplandı. Ardından da Üçüncü Bölge isimli polis merkezine doğru bir grup yürüyüşe geçti.

Burada polis araçlarına graffiti boyaları ile çizim yapıldı. Bazı protestocular binaya taş attı. Kalabalık sık sık "Eller yukarı! Ateş etme!" sloganı attı.

Binanın çatısındaki polisler, göstericileri dağıtmak için biber gazı ile müdahale etti.

Havanın kararması ile protestolar kente yayıldı, birçok işyerine zarar verilirken, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle işlerine son verilen dört eski polis memurunun çalıştığı Üçüncü Bölge polis merkezinin hemen karşısındaki bir işyeri ateşe verildi.

Kentteki bazı dükkanlar yağmalanırken, bir kişinin bu sırada silahla vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Polis gece geç saatlerde yaptığı açıklamada, bir dükkan sahibinin olayla ilgili gözaltında olduğunu duyurdu.

Açıklama yapan Minnesota Emniyet sözcüsü John Elder, "Bugün gerçekleşen gösteriler, dün gecekine hiç benzemiyordu" diyerek yağma olaylarını gündeme getirdi.

Minnesota Valisi Tim Walz de şiddet olaylarına tolerans gösterilmeyeceğini ifade eden bir paylaşımda bulundu.

Minneapolis kenti Belediye Başkanı Mayor Jacob Frey ise George Floyd'un boynuna basan polis memurunun tutuklanması gerektiğini ifade etti ve "Bunu siz ya da ben yapsak çoktan hapisteydik. Buna verecek iyi bir cevabım yok" dedi.

FLOYD NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

46 yaşındaki Floyd'un son anları, gözaltına şahit olan bir görgü tanığı tarafından cep telefonu ile kaydedildi ve sosyal medyada yayınlandı.

10 dakikalık videoda, gözaltına alınırken yere yatırılan ve boynuna basılan George Floyd, polis memuruna "Nefes alamıyorum" diyordu.

Floyd'un son anlarında "Beni öldürmeyin" dediği de duyuluyordu.

George Floyd'un hareketsiz kalması sonrası çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılmasına karşın kurtarılamadı.

Emniyet, 46 yaşındaki Floyd'un "sahte para" kullandığından şüphelenilmesi üzerine gözaltına alınmak istendiği belirtiliyordu.

POLİSLER YARGILANACAK MI?

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da Minneapolis'te Pazartesi akşamı meydana gelen olayı soruşturuyor.

ABD Başkanı Donald Trump da ihraç edilen polislerin yargılanmasına ilişkin bir soruya, "Buna bakacağız. Yarın elimizde bir rapor olacak" yanıtını verdi.

Minneapolis'te yaşananlar akıllara, 2014'te New York'ta bir başka siyah erkek Eric Garner'ın başına gelenleri getirdi.

43 yaşındaki silahsız Erik Garner da kaçak sigara sattığı şüphesiyle gözaltına alınmış ve öldürülmüştü.

Polislerin üzerine çullandığı ve boğazını sıktığı Garner'ın son sözleri "Nefes alamıyorum" olmuştu.

Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine ABD'de geniş katılımla günlerce süren eylemler yapılmıştı. Onun ölümü ile "Siyahların Hayatı Değerlidir" kampanyası başlamıştı.

Garner'ı gözaltına alan polislerden biri 2019'da görevden alınmıştı.