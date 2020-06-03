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Floyd'un ölümü sonrası Trump'ı üzen anket

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ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrası ülke genelinde başlayan ve şiddet eylemlerine dönüşen gösterilere ABD halkının yüzde 64'ü sempati duyuyor.
Floyd'un ölümü sonrası Trump'ı üzen anket

ABD'de George Floyd'un ölümü sonrası ülke genelinde başlayan gösterilerle ilgili Reuters/Ipsos bir anket yayınladı.

Reuters/Ipsos tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre, ABD'lilerin yüzde 64'ü gösterilerin düzenlenmesine sempatiyle yaklaşıyor. Ankete katılanların yüzde 27'si şiddet eylemlerine dönüşen gösterileri "doğru" bulmadığını belirtirken, yüzde 90 "kararsız" olduğunu söyledi.

Ankete katılanlar ABD Başkanı Donald Trump'ın protesto eylemlerine karşı aldığı sert tavrı da doğru bulmuyor.

Ankete katılanların yüzde 55'i Trump'ın gösterilere karşı izlediği siyaseti yanlış bulduğunu belirtti. Trump'ın bu konudaki tutumunu doğru bulunların oranı ise yüzde 30 civarında. Trump'ın başkanlık icraatlarını doğru bulanların oranı da yüzde 39'da kaldı.

ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi Trump'a duyulan sempatinin halk arasında gerilediği belirtiliyor.

Reuters/Ispos tarafından başkanlık seçimleriyle ilgili yapılan başka bir anket ise, Demokrat aday Joe Biden'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın 10 puan önünde olduğunu gösteriyor.

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